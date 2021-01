We're not in Limburg anymore.

Op een dag ziet oud-marinecommandant Maurice (Gene Bervoets) zijn eigen lijk aan de mast van zijn zeilboot Beau Séjour hangen. Hij gelooft niet dat het zelfmoord was en gaat in Zeebrugge op zoek naar een andere verklaring.

...

Op een dag ziet oud-marinecommandant Maurice (Gene Bervoets) zijn eigen lijk aan de mast van zijn zeilboot Beau Séjour hangen. Hij gelooft niet dat het zelfmoord was en gaat in Zeebrugge op zoek naar een andere verklaring. De cast en het verhaal van het langverwachte tweede seizoen van Beau Séjour zijn helemaal nieuw, maar de premisse blijft dezelfde: een dode blijft op aarde rondhangen om te onderzoeken wie zijn/haar moordenaar is. Ook regisseurs Kaat Beels en Nathalie Basteyns keren terug, net als scenaristen Sanne Nuyens en Bert Van Dael, die het gezelschap hebben gekregen van Roel Mondelaers (Welp). Beau Séjour wordt zo de eerste moderne Vlaamse anthologiereeks, naar het voorbeeld van buitenlandse prijsbeesten als American Horror Story en Fargo. Het eerste seizoen was vier jaar geleden een tikje gewaagd voor familiezender Eén, dat zijn gok beloond zag met een gemiddelde van 1,4 miljoen kijkers, een internationale deal met Netflix en lof van Stephen King. Beau Séjour 1 scoorde met de sfeerschepping van het regisseursduo en de magnetische hoofdrol van Lynn Van Royen, maar er was kritiek op de ontknoping en het verhaal, dat te weinig om het lijf had om een heel seizoen te boeien. Daarover hoeven we ons volgens Gene Bervoets deze keer geen zorgen te maken: 'Als acteur word je maar enkele keren in je carrière met een script geconfronteerd waarvan je denkt: dit is het. In Beau Séjour 2 klopt alles.' Wie zijn wij om aan Gene te twijfelen?