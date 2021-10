Hij nam het eerste seizoen van The Fall voor zijn rekening, waarna er afleveringen volgden van House of Cards, Black Mirror en The Alienist. Nu regisseert hij voor Apple TV+ een soort War of the Worlds voor de meerwaardezoeker. 'Dit komt wel heel dicht in de buurt van blockbustercinema.'

Een vrouw ontdekt dat haar man er een maîtresse op na houdt. Een oude sheriff plaatst op de dag van zijn pensioen vraagtekens bij de zin van het leven. Een Amerikaanse militair verdwaalt in Afghanistan in de woestijn. Een Japanse vrouw verliest haar grote liefde.

Een vrouw ontdekt dat haar man er een maîtresse op na houdt. Een oude sheriff plaatst op de dag van zijn pensioen vraagtekens bij de zin van het leven. Een Amerikaanse militair verdwaalt in Afghanistan in de woestijn. Een Japanse vrouw verliest haar grote liefde. Invasion is een caleidoscopische variatie op het beproefde War of the Worlds-recept. Net als in die al zo vaak voor tv en bioscoop bewerkte sciencefictionklassieker van H.G. Wells wordt onze wereld aangevallen door vijandige aliens, met dit verrassende verschil: ook zonder die invasie blijken de aardlingen al genoeg problemen te hebben. Het zijn dan ook niet zozeer de aliens die de hoofdrol spelen, wel een reeks sterke vrouwen - en afwezige mannen. 'De échte actie komt er eigenlijk pas in de zesde aflevering', zegt Jakob Verbruggen, die na onder andere House of Cards, The Alienist en Black Mirror alweer een grote internationale productie op zijn cv mag zetten. 'Maar dat is dan ook een heel intense, claustrofobische episode, waarin een familie die we al de hele tijd volgen eindelijk oog in oog met een alien komt te staan.' Jakob Verbruggen: Ik heb de reeks gebookend, zoals ze zeggen: de twee eerste en de twee laatste afleveringen gedraaid. Het was een te omvangrijke productie om alles te regisseren, maar als executive producer kon ik wel de look bepalen, en samen met onder anderen de showrunner de cast helpen samen te stellen. Toen ik aan boord kwam, lag alleen nog maar Shamier Anderson vast, die de Amerikaanse soldaat in Afghanistan speelt. Waarmee je meteen hebt uitgelegd wat jouw taak als executive producer was. Dat lijkt namelijk een term die alles en niks kan betekenen. Verbruggen: (lacht) Ook waar. Bij mij hield het in dat ik het overzicht kon bewaren en de andere regisseurs mee kon casten, om toch een soort van continuïteit te creëren. Zo behield ik binnen dat kleine legertje dat Invasion gemaakt heeft toch een soort creatieve vrijheid. Het werd nergens zo aangekondigd, maar de reeks haalt haar uitgangspunt bij The War of the Worlds, een vaak verfilmde klassieker waarvan in 2019 nog twéé verschillende tv-reeksen zijn gemaakt. Hoe houd je het fris? Verbruggen: Die vraag werd voor mij beantwoord toen ik het scenario las van bedenkers David Weil en Simon Kinberg (die veel voor de X-Men-franchise heeft geschreven, nvdr.). The War of the Worlds werd al heel goed én heel slecht verfilmd, maar nog nooit op deze manier. De aliens zijn voortdurend op de achtergrond aanwezig en ook de spanning is vanaf de eerste aflevering aanwezig, maar eigenlijk is het een echte slowburner, die tegen de achtergrond van een buitenaardse invasie een reeks van persoonlijke drama's belicht. Alle personages zijn aan het begin van de reeks vervreemd van zichzelf of hun omgeving. Los van het spektakel gaat het erover dat die mensen door de invasie gedwongen worden hun leven opnieuw in handen te nemen. De oude sheriff die piekert over de zin van het leven wordt gespeeld door veteraan Sam Neill, bekend van onder veel meer Jurassic Park. Vraag je zo'n man naar zijn ervaringen met Steven Spielberg? Verbruggen: Als je in een hotel ergens in the middle of nowhere samen zit te ontbijten, dan komen die dingen weleens ter sprake, ja: hoe het was om met Spielberg te werken, hoe je acteert tegenover een dino die je niet kunt zien... We hebben het ook over Possession (1981) gehad, een onlangs gerestaureerde film uit het begin van zijn carrière (van de Pool Andrzej Zulawski, nvdr.) waar hij nog altijd heel trots op is en ik een grote fan van ben. Dat was tijdens een gesprek over de waanzin van bepaalde projecten, en hoe uit de chaos soms iets heel moois kan ontstaan. Je mocht zelfs een sprinkhanenplaag op Neill loslaten, betaald met een stukje van de 200 miljoen dollar die de reeks naar verluidt heeft gekost. Is dat het grootste budget waarmee je al hebt gewerkt? Verbruggen: Ik kan je niet uit het hoofd zeggen of die cijfers kloppen, maar door de omvang en het globale karakter is dit wellicht wel de grootste reeks die ik al gedraaid heb. Je hebt er ook wel wat geld voor nodig: je moet goeie acteurs kunnen betalen, ploegen over de hele wereld heen en weer laten reizen... Om de aliens zo geloofwaardig mogelijk te maken werd Peter Jacksons bedrijf Weta Digital (dat onder andere de digitale effecten in The Lord of the Rings , Avatar en verschillende Marvel-films heeft verzorgd, nvdr.) ingeschakeld. De reden dat ik deze opdracht aangenomen heb, is omdat het op televisievlak toch heel dicht bij blockbustercinema komt. En daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan vast. Nu je dat op je bucketlist hebt afgevinkt, waar droom je nog van? Verbruggen: Zolang ik verhalen kan blijven vertellen die mensen boeien, maakt het me niet uit of mijn volgende project opnieuw televisie wordt of een filmproject. Apple TV+ was in elk geval een leuke opdrachtgever, die veel creatieve vrijheid gaf. Benieuwd wat ze verder gaan doen: worden ze een nieuwe Netflix? Er is voldoende slagkracht, maar ze hebben natuurlijk nog heel veel content nodig. En dan moeten ze nog hun publiek zien te vinden. Ik hoop maar dat dat met Invasion gaat lukken. (lacht)