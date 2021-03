Netflix neemt zich voor om eind 2020 klimaatneutraal te zijn. Naast vermindering van de uitstoot zet het daarbij volop in op bescherming en herstel van natuurgebieden.

Netflix heeft niet alleen 204 miljoen abonnees over de hele wereld, maar ook een stevige klimaatafdruk van 1,1 miljoen ton CO2 vorig jaar, blijkt uit het 'Environmental Social Governance'-rapport van het bedrijf. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van een stad met zo'n 150.000 huizen.

Het grootste deel van die uitstoot, zowat de helft, komt op rekening van de productie van films en series. Het streamen zelf via datacenters zou maar 5 procent van de totale uitstoot uitmaken.

Natuurbescherming

Het bedrijf mikt op een vermindering van de eigen directe en indirect uitstoot met 45 procent tegen 2030. Daarvoor wil het onder meer overschakelen op hernieuwbare energie, duurzame kantoorruimte huren en zoveel mogelijk gebruik maken van lokale productieteams om vliegverkeer te minimaliseren.

Maar die ingrepen kosten tijd, en daarom zet Netflix ook in op de bescherming en herstel van natuurlijke gebieden die veel CO2 vasthouden en opslaan, met name bossen en veengebieden. "Daarmee kopen we tijd om onze diensten klimaatvriendelijk te maken, terwijl we in tussentijd investeren in die vitale ecosystemen", zegt Emma Stewart, verantwoordelijk voor Duurzaamheid bij de streamingreus.

In vergelijking met andere grote spelers komt de aankondiging eerder laat: Microsoft, Facebook en Apple deden eerder al gelijkaardige beloften.

