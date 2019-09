Als alles goed gaat, komt Netflix volgend jaar op de proppen met Into the Night. De apocalyptische reeks wordt de eerste Belgische Original.

Volgens het persbericht dat Netflix heeft verspreid, draait Into the Night rond het idee dat de zon op onverklaarbare wijze dodelijk is. De serie speelt zich af op een nachtvlucht vol passagiers van allerlei pluimage die maar één ding gemeen hebben: ze willen ontsnappen aan de zon.

De gloednieuwe zesdelige reeks is bedacht door Jason George, die zijn sporen al verdiende als producer van onder meer Narcos en Scandal, en wordt geproduceerd door Entre Chien et Loup, een Brussels productiehuis dat u kunt kennen van onder meer The Happy Prince, King of the Belgians en Everybody Happy. De regie is in handen van Inti Calfat en Dirk Verheye, die onder het pseudoniem Norman Bates samen al Over water regisseerden. Wie zal meespelen in Into the Night, is nog niet bekend, wel dat de cast acteurs uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en Turkije zal bevatten.

Het idee van een dodelijke zon komt uit een boek van de Poolse successchrijver Jacek Dukaj, The Old Axolotl. '. Wat me het meeste aansprak in dit verhaal was de onvermijdelijkheid van de apocalyps en het idee dat je er, samen met een groep mensen die niet eens dezelfde taal spreken, voor kunt vluchten in een vliegtuig', zegt executive producer Tomek Bagi?ski. 'We kennen de mensen met wie we reizen nooit echt. Je realiseren dat je overleving afhangt van die onbekenden is het ideale uitgangspunt voor een spannende thriller.'

Het is de eerste keer dat Netflix zelf een Belgische Original maakt. De reeks die tot nu toe het dichtste in de burt kwam, is de Belgisch-Nederlandse coproductie Undercover, met Tom Waes in de hoofdrol, waarvoor de streamingdienst samenwerkte met onder meer de VRT. Daarnaast kregen enkele andere Vlaamse reeksen zoals Tabula rasa en Beau Séjour een tweede leven op Netflix nadat ze bij ons al waren uitgezonden. Dat de mediareus inzet op originele fictie uit alle hoeken van de wereld, is geen geheim. Begin dit jaar werd ook al de eerste Nederlandse Original aangekondigd, de horrorserie Ares .