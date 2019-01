Netflix is steeds minder een techbedrijf en steeds meer een filmstudio

Streamingdienst Netflix wordt lid van de Motion Picture Association of America (MPAA). Dat is de belangenvereniging van de zes grootste Hollywoodstudio's, waaronder Disney en Warner Bros, die in de VS onder meer als filmkeuring fungeert en lobbyt als het gaat om bijvoorbeeld copyright. Tegelijk verlaat het bedrijf de Internet Assocation, die zowat alle belangrijke techbedrijven, van Google over Amazon tot Spotify, verenigt.

