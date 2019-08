Na weken van geruchten heeft Netflix de trailer gelost van El Camino, een vervolgfilm op de succesreeks Breaking Bad.

Tussen 2008 en 2013 - in Vlaanderen kwam het laatste seizoen nog een jaar later uit - was het deel van de wereld dat graag tv-kijkt in de ban van Breaking Bad, de serie rond de terminaal zieke chemieleraar Walter White die terminaal ziek is en chrystal meth begint te kweken om zijn gezin na zijn dood niet met een financiële kater op te zadelen. De reeks won zes Emmy's en meer dan één criticus bestempelde ze achteraf als 'de beste serie ooit.' Later volgde een spin-off, Better Call Saul, rond het personage gespeeld door Bob Odenkirk.

Nu pakken AMC, de Amerikaanse zender waar Breaking Bad oorspronkelijk te zien was, en Netflix opnieuw uit verse content uit de wereld van Walter White: een film, die zal draaien rond Jesse Pinkman (Aaron Paul), een van Whites leerlingen die hem helpt bij de drugsproductie.

Wie meedraait in de permanente geruchtenmolen wat betreft nieuwe series, zag het vervolg al even aankomen. In februari berichtte Deadline al dat er een film zat aan te komen en vorige week plaatste Reddit-gebruiker saddadstheband nog een screenshot online van een seriebeschrijving die iets te vroeg op Netflix was geplaatst. Daarin staat dat Pinkman in de film, die El Camino heet, zal vluchten van de mensen die hem hebben gevangen, de wet en zijn verleden. Ook acteur Bob Odenkirk hintte al naar de film en liet in een interview naar aanleiding van het vijfde seizoen van Better Call Saul vorige week nog optekenen dat alle opnames al achter de rug waren.

Ongeduldige fans hoeven niet zo heel lang meer te wachten: op 11 oktober, binnen een dikke anderhalve maand dus, komt de film uit.