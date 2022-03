Het tiende seizoen van De mol gaat deze week van start, maar dit jaar begon het speuren al iets eerder.

Zoals ieder jaar hulde De mol zich nochtans in stilzwijgen. Het enige dat we mochten weten was de locatie (de Canarische Eilanden) en sinds afgelopen zondag ook wie de kandidaten zijn. Deed wel al over zich spreken: de trailer die eind februari werd gelost, de kijker even deed geloven dat de mol al ontmaskerd was en vervolgens voor heel wat speculatie zorgde. Zou het een best of-seizoen worden? Een editie met BV's? Of heeft de mol van dit jaar gewoon een beetje een raar gezicht?

Pjotr Wolfs (regisseur van de trailer en creative bij Play4): Voor het tiende seizoen, een feesteditie, mocht het net iets specialer. Tijdens de brainstormsessies met het creatieve team kwamen we al snel op het idee om de mol te tonen, zonder daadwerkelijk te verraden wie het is. Het gezicht uit de trailer is niet de mol, maar hij of zij zit er wel in. Net als alle andere kandidaten. Puur uit interesse: hoe maak je zo'n gezicht? Wolfs: Dat bleek moeilijker dan gedacht. Ons eerste idee was om een deepfake te maken. We zijn zelfs gaan aankloppen bij het bedrijf van Chris Umé, de Belg die viraal ging met zijn deepfake van Tom Cruise. Klein probleem: om alle gezichten bij elkaar te brengen, zou de rendering alleen al dertig weken in beslag nemen. (droog) Zoveel tijd hadden we nu ook weer niet. Uiteindelijk zijn we dus voor de tweede optie gegaan: compositing, waarbij je verschillende beelden bij elkaar puzzelt. Heel concreet: de neus is van de ene kandidaat, de wenkbrauw van een andere en de kin van nog iemand anders. In totaal, van het eerste zaadje tot het finale resultaat, hebben we bijna vijf maanden aan de trailer gewerkt, met een team van zo'n vijftig mensen. Vijf maanden voor een trailer: zelfs naar De mol-normen klinkt dat een tikje obsessief. Wolfs: (lacht) We móésten wel obsessief zijn. De opnames van de trailer waren echt precisiewerk. Als je alle kandidaten wil herleiden tot één gezicht, moet je ervoor zorgen dat elk beeld precies hetzelfde is. De kadrering, de bewegingen, de belichting, de plaatsing van de hemdsknopen: alles moest kloppen. Anders krijg je een misvormd gezicht. Geen evidentie, want elk hoofd is anders en er zijn grote en kleine kandidaten. Daarna hebben we een extern bedrijf moeten inschakelen om het hoofd frame per frame samen te stellen. En dan was er nog de robotachtige stem. Wolfs: Die hebben we op een gelijkaardige manier samengesteld. Elke kandidaat heeft dezelfde tekst ingelezen, met exact dezelfde cadans en intonatie. En met een zo subtiel mogelijk accent, wat voor de ene al wat makkelijker bleek dan voor de andere. (lacht) We hebben ook gespeeld met wát het hoofd zegt. Gilles De Coster vraagt elk seizoen aan de drie finalisten: 'Ben jij de mol?' Normaal gezien antwoordt iedereen natuurlijk 'nee', maar nu kon de mol volmondig 'ja' zeggen zonder zichzelf verdacht te maken. Een van de meest aangehaalde theorieën op Twitter was dat het de gezichten van de negen ex-mollen waren. Wolfs: Als je de ex-mollen er zou bijnemen, zou je nochtans snel merken dat niemand dat soort krulletjes heeft. Natuurlijk heb ik alle fantheorieën gevolgd. Zo nieuwsgierig ben ik wel. Sommige fans dachten dat het een VIP-editie met BV's zou worden, zoals in Nederland. Maar er waren evengoed mensen die dachten dat het een echt gezicht was. Ik was vooral een beetje bang dat de vrienden of familie van de kandidaten meteen een gelaatstrek zouden herkennen, maar dat is gelukkig niet gebeurd. In ieder geval: de mollenjagers hebben weer goesting in het programma. Bij De mol is de voldoening nog groter dan bij andere projecten, omdat alles in het geheim moet gebeuren. We werken op geheime servers, we vergaderen met de gordijnen toe en je mag aan niemand uit je omgeving vertellen waarmee je al die maanden bezig bent. Dan is het een hele opluchting als die trailer eindelijk verschijnt en zijn werk doet. Als ik me goed heb laten informeren is dit niet het einde van het hoofd. Wolfs: Klopt. Voorlopig bestaat het gezicht uit alle kandidaten, maar er zijn natuurlijk ook afvallers. Hun puzzelstukje zal telkens verdwijnen, waardoor het gezicht doorheen het seizoen verandert. De mol zal dus steeds meer zijn of haar ware gelaat laten zien.