Na het prille succes van 'Instaverliefd': is Instagramfictie gemaakt om te blijven?

Senne Dehandschutter regisseerde met Instaverliefd de eerste Vlaamse reeks die enkel op Instagram te zien is. Hij ziet hoe sociale media ook de klassieke tv en cinema beïnvloeden: 'Jumpcuts waren vroeger not done, nu duiken ze overal op.'

Thijs Antonneau als Louis in Instaverliefd. © Vrt