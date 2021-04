In juli zal het tien jaar geleden zijn dat de Britse zangers Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd overleed. Haar moeder Janis wil in de nieuwe BBC-documentaire '10 Years On' een inkijk geven in het privéleven van de zangeres. 'Ik heb niet het gevoel dat de wereld de echte Amy kent, de vrouw die ik grootgebracht heb', aldus de vrouw.

Volgens de Britse openbare omroep wil Janis Winehouse meewerken aan de documentaire omdat ze al sinds 2003 aan multiple sclerose lijdt en dat deze ziekte 'haar geheugen en de herinneringen aan haar dochter kan aantasten'. Naast haar moeder zullen ook andere familieleden en vrienden van Amy Winehouse getuigen in de documentaire.

Winehouse overleed in juli 2011 op 27-jarige leeftijd door een alcoholvergiftiging nadat ze jarenlang kampte met een drugs- en drankverslaving. In haar korte carrière won de zangeres meerdere Grammy's.

In 2015 verscheen de documentaire 'Amy' over de zangeres, regisseur Asif Kapadia en producent James Gay-Rees mochten hiervoor een Oscar voor beste documentaire in ontvangst nemen.

