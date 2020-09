Radiozender MNM gaat vrijdag dieper in op sexting, nadat naaktfoto's van enkele bv's gelekt zijn en via sociale media de ronde doen.

'Het is tijd om sexting te bespreken', zegt radiomaker Peter Van de Veire, een van de betrokkenen. Daarom gaat MNM vrijdag om kwart over vier live op hun Instagrampagina. 'We willen je mening horen en je kan er verder discussiëren', klinkt het. Vragen kunnen al gedeeld worden in de app van de radiozender. Specialist Tim Verheyden van het Journaal en seksuologe Lotte Van Wezemael zullen de vragen beantwoorden.

Tijdens de Ochtendshow op MNM reageerde Van de Veire voor het eerst. Hij benadrukt dat het gaat om beelden uit de privésfeer, 'waarvan niemand weet hoe en in welke omstandigheden die gemaakt zijn, en waar niemand verder zaken mee heeft'. Zanger Stan Van Samang maakte donderdag bekend een klacht in te dienen tegen onbekenden, omdat er al enkele dagen naaktbeelden van hem en twee andere bekende Vlamingen circuleren.(Belga)

