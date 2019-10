Het is geen toeval dat de Brits-Iraanse regisseur Babak Anvari horrorfilms maakt: hij wil zijn eigen demonen trotseren door zijn angsten met de bioscoopbezoekers te delen. 'Bange kijkers stellen me gerust.'

Als er een Oscar bestond voor geestdrift, dan was Babak Anvari minstens genomineerd. Vraag hem gewoon waar hij de mosterd gehaald heeft voor zijn film over een man die wegzinkt in paranormale obscuriteit en hij is niet meer te stoppen. ' Wounds had zo'n verhaal van H.P. Lovecraft uit Weird Tales (een legendarisch pulpmagazine kunnen zijn, nvdr.). Dat ik nogal geobsedeerd ben door David Cronenbergs vroege werk en de appartemententrilogie van Roman Polanski (Repulsion , Rosemary's Baby en The Tenant , nvdr.) laat zich raden. Een snuif David Lynch zit er ook wel in.'

...