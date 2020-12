Michiel Ameloot (40) wordt vanaf 1 januari 2021 de nieuwe hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij neemt de fakkel over van Nicholas Lataire (41), die directeur wordt van News City. Dat meldt DPG Media woensdag.

Ameloot begon zijn carrière als journalist bij TV Oost en werd er later ook anker en hoofdredacteur. In 2012 maakte hij de overstap naar VTM Nieuws, eerst als algemeen journalist en later als sportjournalist. In 2018 werd hij aangesteld als hoofdredacteur sport bij de eengemaakte sportredactie van DPG Media, de groep van onder meer HLN, VTM Nieuws en De Morgen.

'Nieuws maken is niet alleen topsport, het is bij uitstek een ploegsport', reageert Ameloot. 'Ik kijk ernaar uit om elke dag met de redactie van VTM Nieuws samen te werken.'

Zoals eerder al aangekondigd volgt Nicholas Lataire op 1 januari Paul Daenen (65) op als directeur News City. Daenen gaat na een journalistieke carrière van veertig jaar met pensioen.

Structurele hervorming

De hele structuur aan de top van News City wordt vereenvoudigd. Vanaf 2021 zijn er vier pijlers met elk een eigen hoofdredacteur.

Brecht Decaestecker blijft HLN leiden. Hij stuurt de site én de krant aan. Huidig medehoofdredacteur Dimitri Antonissen wordt adjunct-hoofdredacteur HLN.

Michiel Ameloot zal VTM Nieuws, Online Video en Sport leiden. An Meskens is hoofdredacteur van de pijler Showbizz en Magazines. Frederik De Swaef bouwt ten slotte de nieuwe pijler Gids & Entertainment uit: daar zal DPG Media de consument gidsen rond specifieke thema's als geld, mobiliteit en gezondheid.

'News City krijgt een eenvoudige structuur', zegt Lataire. 'Samen bouwen we aan het grootste en meest vooruitstrevende digitale platform van Vlaanderen.' (Belga)

