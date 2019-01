Michèle Cuvelier neemt ochtendblok van Studio Brussel over, Linde Merckpoel gaat volledig voor video

'En dan moest ik jou nog iets vertellen: ik ga stoppen met de ochtendshow.' Met die woorden maakte Linde Merckpoel woensdag bekend dat ze na 2,5 jaar vroege shift de fakkel doorgeeft op Studio Brussel.

Vanaf 4 februari stort zich Merckpoel niet langer op de luisteraar, maar op de kijker. In #Linde, een tweewekelijkse reeks op haar YouTubekanaal, wil ze 'verhalen vertellen over de onderwerpen die haar intrigeren.' Merckpoel vlogt al een tijdje over haar belevenissen en #Linde is iets waar ze al jaren over fantaseert, zegt ze in een persbericht van de VRT. 'Ik wil keiveel dingen zien met mijn eigen ogen. Dus ik doe het gewoon. Bam. Beslist.'

Het ochtendblok komt zo in handen van Michèle Cuvelier, die al ruim drie jaar het avondmuziekprogramma Zender presenteert. Na haar debuut als presentator van De Warmste Week eind vorig jaar is dit een nieuwe stap voor de West-Vlaamse. 'Er zal geen ochtendhumeur zijn. Misschien wel een nachthumeur, wanneer die wekker gaat om 4 uur. Maar met plezier hé', reageert Cuvelier met een knipoog.

De switch past in de grote vernieuwingsoperatie die Studio Brussel op dit moment aan het uitvoeren is. Afgelopen weekend lanceerde de zender nog een nieuw logo, dat de bekende, vijftien jaar oude rode ovaal vervangt. Wat StuBru verder van plan is, is nog niet duidelijk.