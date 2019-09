column

'Met een pr-zeiltochtje gaan we de wereld niet redden'

P.B. Gronda Columnist bij Knack Focus

'Het is hoog tijd dat media en politiek leren te weerstaan aan de emoties en in de plaats druk zetten op een duidelijk juridisch kader', meent P.B. Gronda, auteur van onder meer Wanderland, Straus Park en de tv-reeks Over water.

Greta Thunberg. © belga

Mijn idee omtrent de opvoeding van kinderen was altijd erg simpel: eten geven, liefde geven, zien dat ze geen risico's nemen die onverantwoord zijn. Geen tattoos van discobands, ook niet ironisch. En vanaf een jaar of twee, drie: beleefde omgangsvormen bijbrengen, en natuurlijk hard fysiek afstraffen als ze niet meteen luisteren.

...

