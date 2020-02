Op vrijdag 27 maart presenteert Matthijs van Nieuwkerk voor de laatste keer 'De wereld draait door' op NPO 1. BNNVARA, de omroep achter de talkshow, werkt aan een nieuw programma om hem te vervangen.

Op enkele korte onderbrekingen na presenteerde Van Nieuwkerk De wereld draait door sinds de start in 2005. 'DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen', zegt Van Nieuwkerk in een persbericht. 'We hebben in die dagelijkse driekwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen.'

Van Nieuwkerk gaat voor BNNVARA, de omroep achter De wereld draait door, een lange reeks zaterdagavondprogramma's maken. Voor het slot van De wereld draait door, tussen 19 en 20 uur 's avonds, wordt intussen aan een nieuw programma gewerkt.

De wereld draait door won zowel de Televizier-Ring als de Nipkowschijf gewonnen, de twee belangrijkste prijzen die een Nederlands tv-programma kan winnen. In 2010 werd Van Nieuwkerk ook verkozen tot beste buitenlandse tv-figuur in Humo's Pop Poll.

