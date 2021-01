De Nederlandse presentator Matthijs van Nieuwkerk, bekend van De wereld draait door, is dit voorjaar te zien in Popquiz, een nieuw VTM-programma. Het programma is het eerste dat Panenka, het productiehuis van Kato Maes en Tom Lenaerts, maakt voor de commerciële zender.

'Wie mij de laatste jaren een beetje gevolgd heeft en misschien zelfs toevallig mijn laatste programma Matthijs gaat door heeft gezien, weet dat ik zonder muziek nauwelijks kan leven', zegt Van Nieuwkerk in het persbericht. 'Het is ook geen geheim dat ik al lang droom van een Vlaams avontuur. Dus toen Tom me vroeg of ik erover wilde nadenken om de Popquiz te presenteren, was dat een feestdag.'

Tot vorig jaar presenteerde Van Nieuwkerk op de Nederlandse openbare omroep vijftien jaar lang de dagelijkse talkshow De wereld draait door. Maar daarnaast presenteert hij ook al bijna twintig jaar Top 2000 à Go-Go, een muziekprogramma dat tussen Kerstmis en Nieuwjaar uitgezonden wordt. Zijn nieuwe programma, Matthijs gaat door, kende vorige zaterdag zijn eerste aflevering.

In Popquiz zullen telkens twee duo's van onbekende muziekliefhebbers het tegen elkaar opnemen. In een filmpje roept van Nieuwkerk kandidaten op om zich in te schrijven. (Belga)

