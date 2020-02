Kellye Nakahara, de actrice die Kellye Yamato speelde in de serie MASH, is overleden. Volgens haar familie overleed ze na een kort ziekbed. Ze is 72 jaar oud geworden.

Nakahara was van 1973 tot het einde van de serie in 1983 te zien in de massaal bekeken en beroemd geworden komische tv-serie vol zwarte humor, over een militair veldhospitaal aan het front in de Koreaans oorlog.

Bij Fox noemt collega-castlid Loretta Swit haar 'een juweeltje, een schat'. De actrice, die in de oorlogserie te zien was als Margaret Hot Lips Houlihan, zegt daarnaast over Nakahara: 'Ze straalde vreugde uit. Dat licht zal voor altijd gemist worden.'

Ook MASH-collega Alan Alda reageerde op de dood van zijn oud-collega. Hij noemt haar een prachtig mens en een natuurtalent als actrice. 'Een grappiger, aardiger en warmer mens zal je niet snel tegenkomen', aldus Alda.

Na MASH speelde de op Hawaï geboren Nakahara in onder meer de film 'Clue' en de serie 'Sabrina The Teenage Witch'. Twintig jaar geleden beëindigde ze haar acteercarrière.

