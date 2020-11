Nieuwsanker Martin Tanghe heeft maandagavond tijdens Het Journaal de Grote Prijs Jan Wauters ontvangen, de VRT-taalprijs voor uitmuntend en creatief taalgebruik. Het was de allerlaatste keer dat Martine Tanghe Het Journaal op Eén presenteerde, nu ze met pensioen gaat.

Martine Tanghe nam maandagavond voor de allerlaatste keer afscheid van de kijkers van Het Journaal. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk. Ruim 42 jaar geleden startte Martine Tanghe haar carrière bij de toenmalige BRT. Van de kernramp in Tsjernobyl in 1986, de aanslagen van 9 september 2001 op de Twin Towers in New York, tot tal van verkiezingsmarathons: Martine Tanghe was het schermgezicht dat het nieuws in de huiskamers bracht. Vaak ook met een kwinkslag.

Het noopte Antwerps burgemeester Bart De Wever ertoe om Martine Tanghe maandagavond live in Het Journaal te bedanken. 'Vlaanderen zal haar vanaf morgen verschikkelijk missen', zei de burgemeester. Ook verschillende journalisten bedankten de presentatrice in de uitzending voor de jarenlange samenwerking. 'Je was het beste nieuwsanker uit de Belgische geschiedenis', zei Björn Soenens live vanuit New York.

Carrièreprijs

Op het einde van Het Journaal maandagavond kreeg een geëmotioneerde Martine Tanghe een bos bloemen van haar kleinkind, tevens haar knuffelcontact, waarna nieuwsanker Wim De Vilder een overzicht van haar carrière inleidde. Thérèse Wauters, weduwe van sportjournalist Jan Wauters, kende haar vervolgens de Grote Prijs Jan Wauters toe, de VRT-prijs voor uitmuntend en creatief taalgebruik. Die werd voor de gelegenheid omgedoopt tot een carrièreprijs, 'omdat je dit jaar de prijs verdient, maar ook alle voorgaande jaren'.

Een lange reeks journalisten en oud-journalisten passeerden de revue om in een vooraf opgenomen videoboodschap Tanghe uit te zwaaien. Voormalig Europees president Herman Van Rompuy las zelfs een haiku voor. En ook Rode Duivel Jan Vertonghen en wielerkampioen Eddy Merckx hadden nog een boodschap. 'Ik ga stoppen... met kijken naar heruitzendingen van De Kampioenen', zei Vertonghen, die aankondigde voortaan naar heruitzendingen van Het Journaal te zullen kijken.

'Bedankt dat u bij ons was. Ik zal u missen. Hou het veilig, hou het vol, het komt allemaal wel goed', besloot Martine Tanghe zelf haar allerlaatste Journaal. (Belga)

