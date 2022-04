'Mijn afscheid bij VTM was een #MeToo-verhaal.' Dat zegt Marlène de Wouters over de echte reden van haar vertrek bij de commerciële tv-zender begin 2002. Het bericht staat maandag in verschillende kranten.

Marlène de Wouters d'Oplinter was van bij de start van VTM in 1989 tot aan haar vertrek in 2002 een leading lady die er tal van discussieprogramma's en talkshows presenteerde. Na 13 jaar trok ze opeens naar VT4, het huidige Play4. Op die zender spreekt ze maandagavond over de echte reden van haar vertrek bij VTM. 'Dat ik niet ben ingegaan op jarenlange avances, heeft me daar mijn carrière gekost', zegt Marlène de Wouters. Een naam noemt De Wouters niet omdat ze, 'geen energie wil steken in mensen die het niet waard zijn, en om zijn gezin te sparen'.

De man werkt ook al jaren niet meer voor VTM. De Wouters heeft nooit stappen ondernomen omdat ze niets kon bewijzen. 'En omdat het in die tijd ook zo moeilijk was om het aan te kaarten, zelfs niet met de hulp van enkele mensen die ik er bij VTM over in vertrouwen had genomen en die mij echt wilden helpen. Rond die bewuste man hingen andere belangrijke figuren die ervan afwisten, maar die uit opportuniteit zwegen. De tijdsgeest was ook totaal anders. Welke vrouw in mijn situatie zou toen zijn geloofd? Geen enkele.'

In een reactie zegt VTM 'geen concrete informatie te hebben over wat er zich twintig jaar geleden precies heeft afgespeeld, dus we kunnen geen uitspraken doen over het verleden. We vinden het wel bijzonder jammer dat Marlène de Wouters haar mooie carrière bij VTM met een slecht gevoel beëindigd heeft in 2002. Grensoverschrijdend gedrag wordt bij DPG Media op geen enkele manier getolereerd'.

