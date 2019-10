Mario Goossens over 'Paradise City': 'In een onmogelijke situatie is muziek vaak de enige houvast'

Arno Vermeulen Medewerker Knack Focus

In het nieuwe Paradise City bezoekt drummer Mario Goossens zes steden die door catastrofes zijn getroffen en gaat hij na welke rol muziek kan spelen in de heropbouw van een gemeenschap. 'Tot hier en niet verder, hierna kunnen we je veiligheid niet garanderen.'

Mario Goossens: 'Detroit heeft vaak een negatieve bijklank, maar ik wilde achteraf metéén teruggaan.' © -

Aan de keukentafel van Mario Goossens in Heusden-Zolder tokkelt Karel Van Mileghem, bedenker en regisseur van Paradise City, gemoedelijk op een akoestische gitaar. 'Naast regisseur is Karel ook een hele goede gitarist', lacht Goossens. De drummer van Triggerfinger is een betrouwbare bron, want hij producete twee albums voor Van Mileghems band Jacle Bow.

