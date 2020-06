In het nieuwe zomerprogramma 'Rock Willy' van radiozender Willy deelt Marcel Vanthilt zijn anekdotes van legendarische festivaledities.

Ter compensatie voor het wegvallen van de festivalzomer, roept radiozender Willy een nieuw programma in het leven. Vanaf 29 juni vertelt muzikant en presentator Marcel Vanthilt in 'Rock Willy' negen weken lang zijn anekdotes en verhalen van legendarische festivaledities, van Werchter tot Woodstock. Bovendien draait hij bands die deze zomer op festivalpodia hadden moeten spelen.

'Ik heb heel wat festivals afgeschuimd. Ik ben er zelf gaan optreden en heb ook enorm veel interviews gedaan met topartiesten. In 'Rock Willy' deel ik muziek, leuke anekdotes en verhalen', aldus Vanthilt.

Sinds maart heeft Willy elke weekdag programma's met presentatoren. Ook tijdens de zomer duiken Willy-dj's Sofie Engelen en Annelies Orye van maandag tot vrijdag in de studio tussen 10u en 16u. (M.M.)

'Rock Willy' Vanaf 29 juni, van maandag tot donderdag tussen 16u en 17u. Luister via de website van de zender, DAB+ of via het Radioplayer-platform.

Ter compensatie voor het wegvallen van de festivalzomer, roept radiozender Willy een nieuw programma in het leven. Vanaf 29 juni vertelt muzikant en presentator Marcel Vanthilt in 'Rock Willy' negen weken lang zijn anekdotes en verhalen van legendarische festivaledities, van Werchter tot Woodstock. Bovendien draait hij bands die deze zomer op festivalpodia hadden moeten spelen.'Ik heb heel wat festivals afgeschuimd. Ik ben er zelf gaan optreden en heb ook enorm veel interviews gedaan met topartiesten. In 'Rock Willy' deel ik muziek, leuke anekdotes en verhalen', aldus Vanthilt.Sinds maart heeft Willy elke weekdag programma's met presentatoren. Ook tijdens de zomer duiken Willy-dj's Sofie Engelen en Annelies Orye van maandag tot vrijdag in de studio tussen 10u en 16u. (M.M.)