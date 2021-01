Viel uw oog al op Nicola Coughlan? De 34-jarige actrice is bekend van Derry Girls en Bridgerton en blijkt gespecialiseerd in het spelen van tieners.

Haar eerste filmrolletje scoorde ze al toen ze amper negen was, maar enkele jaren geleden stond Coughlan op het punt om de brui aan haar carrière te geven. Ze was blut en woonde bij haar ouders, ze speelde theater voor halflege zalen, haar audities draaiden op niets uit en ze werkte deeltijds bij een opticien om rond te komen. En toen kwam Derry Girls op haar pad. In die gevierde sitcom over een groepje Ierse tieners speelt ze de neurotische Clare Devlin, die al snel uitgroeide tot een publiekslieveling. Dat was ook Shondaland opgevallen, het productiehuis achter hitreeksen als Grey's Anatomy, Scandal en How to Get Away with Murder, dat haar prompt een rol in zijn nieuwe Netflix-reeks Bridgerton aanbood. In die rol kon Coughlan zich volledig uitleven. Als Penelope, de verlegen tienerdochter van een prestigieuze familie uit het negentiende-eeuwse Engeland, mocht de Ierse zich een oubollig Brits accent aanmeten en zich in bombastische jurken hullen die zo zwaar waren dat iemand haar naar de set moest begeleiden. Bridgerton werd vrijwel meteen de best bekeken Netflix-reeks van het moment. De kans is dan ook groot dat de serie een nieuw hoofdstuk inluidt voor Coughlan. Wie weet zelfs eentje waarin de vierendertigjarige actrice eens géén onhandige tiener moet spelen. Een willekeurige quote: 'Mijn moeder ziet er ook heel jong uit voor haar leeftijd. Ik weet niet wat ons geheim is. Veel water drinken? Anderzijds is alcohol een conserveermiddel en ik hou van prosecco. Misschien is dat het wel!' Te zien in: Derry Girls en Bridgerton, allebei op Netflix.