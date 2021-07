Lotte Vermeir wordt de nieuwe netmanager van de zenders Eén en Canvas. Dat meldt de VRT. Lin Delcour wordt adjunct-netmanager.

Vermeir en Delcour, die allebei al voor de openbare omroep werken, starten op 1 augustus in hun nieuwe functie. Ze volgen Olivier Goris op, die vorige maand bekendmaakte dat hij naar Telenet verhuist.

De 36-jarige Vermeir is momenteel nog verantwoordelijk voor de digitale strategie en de digitale portfolio van de VRT. Maar eerder was ze al actief als hoofd van de VRT-studiedienst en als rechterhand van Olivier Goris bij het netmanagement van Eén en Canvas. Van daaruit heeft ze ook VRT NU mee uitgebouwd.

Ze zal in haar taak als netmanager dus worden bijgestaan door Lin Delcour (38), die in 2005 als journalist begon op de redacties van Koppen, het Journaal en verschillende verkiezingsprogramma's. Ze tekende ook mee de vernieuwing van Panorama tot Pano uit. Sinds 2018 volgt ze zowel interne als externe projecten en programma's voor Eén en Canvas op.

'Met Lotte en Lin kan ik rekenen op een sterke tandem die beschikt over een uitgebreid netwerk binnen en buiten VRT', reageert Ricus Jansegers, algemeen directeur Content bij de openbare omroep. 'Ze voelen onze publieke opdracht perfect aan en hebben de ervaring om de meest kwalitatieve programma's te laten ontwikkelen, bestellen en vervolgens op de juiste plek aan te bieden.'

