Lieven Scheire heeft de finale van De slimste mens ter wereld gewonnen. Hij versloeg Thomas Huyghe en Astrid Stockman in de laatste aflevering van het zeventiende seizoen.

Lieven Scheire was voor de finale de beste deelnemer van het seizoen met zeven overwinningen op acht afleveringen en begon dus als favoriet tegen sopraan Astrid Stockman (acht afleveringen, vijf overwinningen) en Thomas Huyghe (zes deelnames, vijf overwinningen), bekend van De ideale wereld.

Het was Stockman die na de eerste twee rondes de leiding nam, maar tijdens de puzzelronde de mist inging en zo de eerste plaats moest afstaan aan Lieven Scheire. De verschillen bleven echter klein. Dat veranderde in de fotoronde, toen Stockman worstelde met een reeks filmquotes. Huyghe had het ook lastig met de bekende dieren die hij moest herkennen. Scheire kon twee keer vlot aanvullen en herkende ook veel foto's in zijn ronde over wielerploegen. Op die manier ging de presentator-wetenschapper met ruim honderd seconden voorsprong op Huyghe de filmpjesronde in.

Daarin pakte vooral Thomas Huyghe verschroeiend uit met vijf antwoorden op vijf over Beautiful Boy van Felix Van Groeningen. Stockman kreeg nog een kans om Scheire te kloppen op een vraag over the day the music died, de vliegtuigcrash die in 1959 het leven kostte aan Buddy Holly, Richie Valens en The Big Bopper. Die liet ze liggen en dus gingen Scheire (328 seconden) en Huyghe (412 seconden) naar de finale.

Van die kloof tussen de twee was al snel geen sprake meer. Bij een 98-55 stand in het voordeel van Scheire gaf Huyghe slechts twee trefwoorden over de Italiaanse dichter Dante Alighieri, waarop Scheire het met nog eens twee trefwoorden afmaakte. Scheire volgt Peter Van de Veire op als nieuwe 'slimste mens ter wereld'.