Sinds de start van Liefde voor muziek, de takelwagen die steeds dieper wegzakkende carrières uit het slop trekt, zijn zeven tracks in de Spotify-playlist New Music Friday BE steevastbelpopcovers uit de populaire tv-show. Ze palmen ook nog eens de Ultratop en iTunes-charts in. 5 redenen waarom deelnemen aan Liefde voor muziek zo dom nog niet is.

Wie concerttickets en platen wil verkopen, moet gezien worden en kan dus wel wat buzz gebruiken. Was de muziekindustrie de zaterdagmarkt in Antwerpen, dan zou Liefde voor muziek het krokettenkraam met de ellenlange rij zijn dat ieders aandacht trekt. Een Vlaamse artiest kan dezer dagen in geen beter uitstalraam staan: om en bij de 700.000 mensen zien op maandagavond hoe Willy Sommers, Emma Bale, Tourist LeMC, Geike Arnaert, Ronny Mosuse, Bert Ostyn, Jelle Cleymans en Jonas Van Geel elkaars werk betasten. Prijs uzelf gelukkig met die laatste twee: het had ook Andy Peelman kunnen zijn. Sinds het eerste seizoen in 2015 kun je niet om Liefde voor muziek heen. In de periode dat de show op tv is, plegen de deelnemers een coup op de vaderlandse hitlijsten en wel hierom: een VTM-publiek kan veel slikken (zie: Cleymans & Van Geel), is gul met complimenten en bovendien koopgraag. Zowel de gevestigde namen als alternatieve artiesten zoals Bert Ostyn, Lady Linn en School is Cool-frontman Johannes Genard voelen het verschil in hun portefeuille. Peter Vanlaet van Mama's Jasje heeft zelfs zijn job in de bouw opgegeven nadat hij de vele aanvragen niet langer kon bijhouden.Tourist LeMC, tegenwoordig ook jurylid in The Voice, is een ziener. Nog voor de eerste aflevering van het huidige seizoen kondigde de ster van de Seefhoek een nieuw album aan, mét een bonus-cd met daarop zijn covers uit het programma. De release staat gepland voor 2 april, vier dagen na de laatste aflevering van Liefde voor muziek. Dat heet: marketing. Op dezelfde dag brengt Emma Bale haar debuutalbum uit. Een week later pakt Absynthe Minded uit met een album, voorzien van een bonus-cd vol Liefde voor muziek-covers door Bert Ostyn. Er heerst twijfel of het verstandig is om dezer dagen muziek uit te brengen. In coronatijden is het moeilijk te voorspellen of een release zal aanslaan, tenzij je meedoet aan een programma dat je een breed publiek op een dienblad aanreikt. Tourist, Emma Bale en Bert Ostyn hebben nú de aandacht van de kijker. Die aandacht verzilveren en omzetten naar sales en streams is een slimme zet. Ook het team achter Liefde voor muziek ziet het potentieel: voor het eerst organiseert het in september een liveshow in de Lotto Arena, nadat de compilatie van vorig seizoen de bestverkopende cd van 2020 was. Compact Disk Dummies is tot dusver drie keer gevraagd, maar blijft weigeren. Lady Linn heeft pas de derde keer toegezegd. Er zijn wel meer ronkende rocksterren (die liever anoniem blijven) die het aanbod van VTM naast zich neerleggen, omdat de sympathieke peer uithangen op tv geen prioriteit heeft. Bert Ostyn van Absynthe Minded is nu toch overstag gegaan. Niet meer dan terecht: je vindt geen betere reddingsboei, zeker niet in deze perspectiefloze periode. 'Als ik nog eens op Pukkelpop mag spelen, neem ik deze versie', zei Willy Sommers over Ostyns cover van 7 anjers, 7 rozen. Door één zin werd Absynthe Minded opnieuw relevant, terwijl - laten we wel wezen - het de laatste jaren toch wat minder ging met de band. Wees als Bert Ostyn: ruil je comfortzone in voor een onbetaalbaar platform. Johannes Genards versie van Belle Perez' Honeybee is nog steeds de beste cover die Liefde voor muziek tot nu toe heeft voortgebracht. School is Cool werd daardoor niet plots minder cool. Integendeel. Jo Vally liet in alle mogelijke media, van zijn parochieblad tot Dag Allemaal, optekenen hoe graag hij gevraagd wil worden door de programmamakers. Dat hij zo onsubtiel solliciteert heeft zo zijn redenen: Jo Vally ziet een mogelijkheid om zijn carrière te reanimeren. We begrijpen mekaar en En route, de twee recentste albums van Tourist LeMC, doken de week waarin hij centraal stond terug op in de Ultratop. Tom Dice, goed voor 123 punten op het Eurovisiesongfestival 2010, en Idool 2011-finaliste Kato Callebaut, samen The Starlings, mogen dankzij hun deelname in de Lotto Arena aantreden. Lady Linn gaf aan dat ze meer platen én tickets verkoopt sinds ze op VTM te zien was. Stan Van Samang werd pas echt bekend als zanger door een monsterhit te scoren met Een ster, wat een cover van een cover was. Milow was zelfs zo gulzig dat hij aan de Belgische én Nederlandse versie heeft deelgenomen. Ondanks de covid-ellende sloten bijna alle deelnemers van Liefde voor muziek 2020 het jaar af met een positief gevoel, Regi Penxten op kop. Met Kom wat dichterbij, een lunaparkversie van een nummer van Gene Thomas, verbleef hij 31 weken in de Ultratop, won hij de Radio 2 Zomerhit en had hij in 2020 de meest trending YouTube-video in België. Met uitzondering van Liefde voor muziek 2019 (de editie met Stef Kamil Carlens, Laura Tesoro en co.) bracht elke editie minstens één hit of meerdere kleine successen voort. Verover mij door Niels Destadsbader. Een ster door Stan Van Samang. Zélfs Gers Pardoel had succes. Mogelijk heeft Willy Sommers met zijn Emma Bale-cover Nog zoveel mooier een hit in handen. Of misschien verrassen Cleymans & Van Geel, iets wat we niemand toewensen, maar vergeet niet: het had ook Andy Peelman kunnen zijn.