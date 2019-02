Lars von Trier plant derde seizoen van zijn cultreeks 'The Kingdom'

Lars von Trier is uiteraard het meest bekend van zijn films - denk aan iconische, controversiële titels als Antichrist en Dancer in the Dark - maar tv-connaisseurs weten dat hij in 1994 ook een serie inblikte, en niet zomaar een. Riget, dat buiten Denemarken bekendstaat als The Kingdom, is een bizarre afdaling in de kelders van een behekst ziekenhuis waar onverklaarbare dingen gebeuren. Tussendoor geven twee afwassers met het syndroom van Down in de kelder van het gebouw commentaar op de gebeurtenissen en het doen en laten van de personages. Veel kijkers konden er geen touw aan vastknopen, een van de redenen waarom Riget vaak vergeleken wordt met Twin Peaks.

In 1997 kreeg de serie nog een seizoen, maar dat breide geen echt einde aan de plot. Twee jaar later volgde wel nog een Amerikaanse remake, geschreven door Stephen King, die Von Triers concept gebruikte om zijn trauma na zijn bijna dodelijke ongeval in 1999 te verwerken.

Nu plant de Deense regisseur, die vorig jaar nog The House that Jack Built uitbracht, een nieuw seizoen, vertelt hij deze week in Knack. 'Hoe ik dat precies voor mekaar krijg, moet ik wel nog zien te verzinnen. De meeste acteurs zijn namelijk dood inmiddels. (Von Trier doelt onder anderen op hoofdacteurs Ernst-Hugo Järegård en Kirsten Rolffes, nvdr.)'

Over de plot, de acteurs of de opnameperiode wil en kan Von Trier niets zeggen. 'Bovendien is het ergens het domste wat ik kan doen, 25 jaar na dato nog eens een oude hit bovenhalen en herkauwen', denkt de regisseur. 'Het is een project dat gedoemd is om te mislukken, maar dat heeft me nooit afgeschrikt, in tegenstelling tot zoveel andere dingen.'