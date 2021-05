Op 27 mei lanceert HBO Max de langverwachte reünie-show van de populaire televisiereeks 'Friends'.

HBO Max laat weten dat er voor deze speciale aflevering geen script is gebruikt. De reünie werd al langer aangekondigd, maar liep vertraging op door de coronapandemie. Zeventien jaar na de laatsteFriends-aflevering, zullen de vrienden opnieuw samen op het scherm schitteren.

Naast de vaste acteurs Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) en Lisa Kudrow (Phoebe) mogen ook meer dan vijftien beroemdheden in de reünie-aflevering opdraven. Zo strikten ze onder meer Lady Gaga, Justin Bieber, Malala Yousafzai en David Beckham, meldt de streamingdienst.

De allereerste aflevering van de televisiereeks 'Friends' werd op 22 september 1994 uitgezonden. De serie kwam tot stilstand na tien seizoenen, maar bleef ook de jaren nadien nog immens populair. In heel wat landen werd de reeks meermaals herhaald en fans smeekten de acteurs en makers om nieuwe afleveringen. Jarenlang werd er geen gehoor gegeven aan een reünie, tot vorig jaar. De opnames van de reünie-aflevering liepen echter heel wat vertraging op, omwille van de coronacrisis.

