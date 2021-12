'Dingen waarvan we verbaasd zijn dat ze te koop zijn' was wellicht een toepasselijkere titel geweest.

Nutteloosheid gegarandeerd.

...

Nutteloosheid gegarandeerd.Een uit de hand gelopen hobbyproject van Kamiel De Bruyne, de tv-maker achter Sorry voor alles, die tijdens de eerste lockdown in het straatbeeld nonsensicale infobordjes plaatste die op de glimlach mikken. Denk: bordjes die aangeven in welk huis Barack Obama níét woonde. Ondertussen zijn er Nutteloze Wandelroutes in Ninove, Ieper en Hoogstraten en heeft De Bruyne de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden in het leven geroepen. Een Nutteloos Viplidmaatschap levert u een levenslange gouden lidkaart en een starterskit met drie bordjes op.15 (light) of 35 euro (vip); via nuttelozeborden.beVan de maker van Baby Driver.Niet de film van het jaar, misschien wel de soundtrack. Last Night in Soho, een horrorfilm met Anya Taylor-Joy die zich afspeelt in het Londen van de jaren zestig, werd door regisseur Edgar Wright, eerder verantwoordelijk voor Baby Driver, van begin tot einde volgestouwd met nummers van The Kinks, The Who, The Walker Brothers en Peter & Gordon, met een puntgave sixties modsoundtrack als resultaat. Mondo Music zorgde voor de verpakking.31 euro (+shipping); via mondoshop.comFor promotional use only.Uit de koker van A24, de studio achter onder meer Midsommar, Lady Bird en Euphoria, komt deze For Promotional Use Only, een dik boek met 165 amusante en absurde memorabilia uit de gouden era van de filmmarketing, van Fargo-papierversnipperaars tot een plastic Reservoir Dogs-oor. Onze favoriet: officiële houten matroesjkapoppetjes van Being John Malkovich uit 1999.46 euro (+shipping); via shop.a24films.comVan 1:1 tot 16:9.De webshop van A24 blijkt trouwens een goudmijn voor cinefiele gadgetjagers. Behalve een prachtig vormgegeven horrorkookboek (Horror Caviar), genrekaarsen en baardolie van The Lighthouse, kunt u er ook dit katoenen deken vinden met een visuele print van alle bestaande beeldformaten in de cinema. Dat is zo ridicuul nerdy dat we er blij van worden. (Voor de geïnteresseerden: er is ook een budgetvriendelijker strandhanddoek met het widescreen-beeldformaat.)105 euro (+shipping); via shop.a24films.comHet meeste onverwachte hitalbum van het jaar.Zes maanden geleden leverde regisseur en comedian Bo Burnham met Inside, volledig opgenomen in een jaar isolement, al een lockdownmeesterwerk af. Vervolgens gingen de songs uit de Netflix-special - van zijn ode aan Jeff Bezos tot All Eyes on Me, een nummer over depressie - een eigen leven leiden op streamingplatformen. (Hij heeft er evenveel maandelijkse luisteraars als Angèle.) Sinds deze week is er nu dus een vinylrelease. Check ook zijn website: Burnham heeft er onder meer een tourshirt van Inside - let op de tourdata - in de aanbieding.43 euro; beschikbaar via uw platenleverancier en boburnham.storePer signore e signori.Voor een band die we al in spandex overalls, lederhosen en ductape hebben zien optreden, heeft Måneskin verbazend makke kledingmerch. Het enige dat eruit springt, is deze wufte sjaal/das met polkadots en Måneskin-logo, gebaseerd op hun iconische outfit van het Eurovisiesongfestival. Vermoedelijk te combineren met een bordeaux leren broek. Enkel een bordeaux leren broek.20 euro; via merch.maneskin.itLang verhaal.Het was hét popculturele gespreksonderwerp toen Taylor Swift vorige maand Red (Taylor's Version) uitbracht. In All Too Well, een nummer over een mysterieuze ex van wie iedereen weet dat het Jake Gyllenhaal is, zingt ze over een gebreide sjaal die ze vergeten is 'in het huis van zijn zus', waarna Maggie Gyllenhaal, Dionne Warwick en het voltallige internet speculeerden over wat er dan precies met de sjaal gebeurd is. Omdat Taylor Swift Taylor Swift is, kunt u de All Too Well Knit Scarf nu ook kopen via haar webshop.31 euro (+shipping); via store.taylorswift.comVoor 3- tot 5-jarigen met existentiële vragen.Nick Cave vervoegt 50 Cent, Courtney Love, Keith Richards, Lil Nas X en Bruce Springsteen in het rijtje Mensen Van Wie We Niet Verwacht Hadden Dat Ze Een Kinderboek Zouden Uitbrengen. In zijn webshop prijkt sinds kort het door hem geschreven en geïllustreerde The Little Thing. Openingszin: 'Once there was a little thing that didn't know what it was.' Komt met een gratis audioversie van het boek, voorgelezen door Nick Cave zelve.24 euro; via cavethings.comDat is Ted Lasso's voetbalploeg.Helaas pas beschikbaar vanaf februari (en voorlopig enkel in de VS), maar we zijn té enthousiast om het niet te delen. Ted Lasso, de warmste tv-reeks van het moment, heeft een partnerschap gesloten met de Premier League om een voetbalshirt op de markt te brengen voor het fictieve A.F.C. Richmond. Dat is een heel goed idee. Wie toch nú al een Ted Lasso-cadeau onder de kerstboom wil leggen: u kunt altijd gewoon 'Believe' op een groot geel blad schrijven en inpakken.62 euro; via wbshop.comBlijkt echt te bestaan.Niet dat The White Lotus een echt hotel is, maar de drie maanden durende opnames van de HBO-reeks werden integraal gedraaid in het Four Seasons Resort Maui op Hawaï. De architectuur en uitzichten zijn authentiek, de inkleding en het personeel zijn dat niet. Het slechte nieuws: met prijzen tussen de 1700 en 26.000 dollar per nacht is het echte hotel even exclusief als zijn fictieve tegenhanger. En mocht u de aandrang voelen om bij de manager te gaan klagen dat u de Pineapple Suite geboekt had: u bent sowieso niet de eerste die die grap bedacht heeft.Vanaf 1610 euro; via fourseasons.com/mauiWant ja, uw leven moet van u zijn.We zijn nog altijd niet helemaal mee, maar sinds we een vol Sportpaleis Te min voor Anja woord voor woord hoorden meebrullen tijdens Ketnets Throwback Thursday, moeten we erkennen dat Spring-nostalgie een fenomeen is. In de aanloop naar hun reünieconcerten vorige week bracht Studio 100 een reissue uit van hun debuut, dat achttien jaar geleden verscheen.24,99 euro; via uw platenleverancierNaald niet bijgeleverd.Het internet staat vol met bootleg Squid Game-knikkersets, bootleg Squid Game-pakken en bootleg Squid Game-visitekaartjes. Wij pikken er deze bootleg Squid Game-uitsteekvormpjes uit, gebaseerd op het tweede spel in de Netflixreeks, waarin de spelers een figuur uit een suikerkoekje moeten prikken. Vier stuks, apart te verkrijgen en met bijhorend Zuid-Koreaans dalgonarecept. De doodsangst bij het parapluvormpje moet u er zelf bij denken.12,50 euro per stuk; via bol.comVoor de cinefiele knutselaar.Meditatieve doe-het-zelfkits, waarbij u pakweg een stuk hout toegestuurd krijgt om uw eigen houten lepel uit te snijden, is al even een ding. In dezelfde filosofie is er deze zelfbouwmaquette van Prospect Cottage, een vissershut in het Britse Kent die vooral bekendstaat als cinefiele trekpleister. Prospect Cottage was namelijk het verblijf van de experimentele filmregisseur en lgbtq-activist Derek Jarman tot zijn dood in 1994. Zelfs voor cinefielen is dit héél specifiek.20 euro (+shipping); via foundland.comVoor uw innerlijke 8-jarige.Sinds dit jaar brengt Nintendo nieuwe Game & Watch-spelletjes op de markt, gemodelleerd naar hun eerste draagbare spelcomputer uit 1980. Vorige maand verscheen een miniversie van NES-klassieker The Legend of Zelda, eerder dit jaar was er al een Game & Watch van Super Mario Bros. Kunt u uw kinderen wat gamegeschiedenis bijbrengen, daar op de achterbank van de auto.59,98 euro; via uw gameleverancierVery Stylish.Rihanna, Cardi B, Lady Gaga, Ariana Grande: geen enkele popster die de voorbije twee jaar niet uitpakte met een eigen beautylijn. Er zijn er evenwel weinig bij wie het plaatje zo klopt als bij Harry Styles, die afgelopen zomer Pleasing lanceerde. Blikvanger is The Perfect Polish Set, een set van vier kleuren nagellak. Dat heet on-brand.59 euro; via pleasing.comHéél lang verhaal.Muzikanten hebben heel veel tijd gehad tijdens de pandemie, te oordelen naar de stroom boeken van Paul McCartney tot Dave Grohl die ons bereikt. Onze keuze: Nina Simone's Gum, geschreven door Nick Cave-compagnon Warren Ellis, over hoe hij in 1999 Nina Simone een stuk gekauwde kauwgum op een piano zag leggen, de kauwgum in een handdoek draaide en sindsdien twintig jaar meezeulde. Een blik op hoe kleine dingen soms een grote rol kunnen spelen in een mensenleven.24,99 euro; via uw vaste boekenleverancierSchaap! Schaap! Schaap! Hondje!Situeert zich ergens op het spanningsveld tussen cringe, schattig en goed gevonden: deze matchende TikTak-outfits voor ouder en baby. Sowieso goed voor minstens honderd likes op Instagram.29,99 euro; via shop.ketnet.beBlijkt niet echt te bestaan.Dat is een pet van een fictief dorp waarvan alleen Wes Anderson-fans de knipoog snappen. Wij zouden blij zijn om dat te krijgen.24 euro; via redbubble.comJames Joyce meets Agatha Christie.In 1934 schreef de Brit Edward Powys Mathers Cain's Jawbone, een moordmysterie waarbij je als lezer zelf moet meespeuren. De 100 pagina's zijn namelijk niet in volgorde geordend, goed voor een eindeloze reeks mogelijke combinaties. (Slechts drie mensen slaagden er de voorbije tachtig jaar in de puzzel op te lossen.) De afgelopen maanden groeide het boek enigszins onverwacht tot een internetfenomeen uit, nadat een Amerikaanse tiktokker op Cain's Jawbone was gestoten en miljoenen views had gescoord met de video's van haar obsessieve gepuzzel. Ter info: mocht u de oplossing vinden, dan wacht u duizend pond prijzengeld van de Britse uitgever.15 euro; via uw boekleverancier of via unbound.com