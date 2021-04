Acteur Joseph Siravo is zondag op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dat heeft zijn agent aan het Duitse persagentschap DPA gemeld.

De bekendste rol van Joseph Siravo was die als Giovanni Francis 'Johnny' Soprano, de vader van hoofdpersonage Tony Soprano in de HBO-reeks The Sopranos.

Siravo speelde nog een vijftigtal andere rollen in films en televisieseries, voornamelijk als Italiaans-Amerikaans maffialid. In de Verenigde Staten boekte hij tevens succes op Broadway, zoals in het theaterstuk Oslo en de musical Jersey Boys. (Belga)

