Vanaf maandag 14 juni lanceert radiozender Joe de gloednieuwe digitale zender Joe Lage Landen. Luisteraars kunnen via de zender de klok rond genieten van de grootste Nederlandstalige hits. Dat meldt DPG Media dinsdag in een persbericht.

'Met Joe Lage Landen zijn we de enige nationale radiozender, zowel op DAB+ als online, die 24 op 7 alleen maar Nederlandstalige muziek draait', aldus Robin Vissenaekens, channel manager van Joe. 'Met de digitale zenders verdiept Joe zich in muziek en entertainment. Met succes, want we bereiken daarmee luisteraars die in het huidige radiolandschap nergens anders hun smaak vinden. We voelen nu al enthousiasme bij zowel ervaren als startende artiesten, maar we doen het vooral voor onze luisteraars. We kregen de vraag naar meer Nederlandstalige muziek specifiek van hen.'

Gedurende de eerste twee weken van de digitale radiozender neemt elke dag een andere Vlaamse of Nederlandstalige artiest de zender in handen. Mama's Jasje, Udo, Marco Borsato, Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Willy Sommers en Clouseau zijn alvast van de partij. Elk draaien ze hun favoriete Nederlandstalige platen en delen ze anekdotes met de luisteraars.

Joe Lage Landen vormt een aanvulling op de digitale familie van Joe. De nieuwe zender komt in het rijtje te staan naast Joe Easy, Joe 60's & 70's, Joe Top 2000 en Joe 80's & 90's. De digitale zenders zijn beschikbaar via joe.be, de Joe-app, via DAB+ en digitale televisie (Telenet en Proximus). (Belga)

