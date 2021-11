Jan Jaap van der Wal is momenteel aan zijn laatste seizoen bezig van het programma 'De ideale Wereld'. Wie hem vanaf september 2022 zal opvolgen, is nog niet bekend.

In Het Laatste Nieuws zei de presentator onlangs nog dat het 'niets met moeheid' te maken heeft, maar dat hij na vier jaar 'uitgeleerd' is. 'De ideale wereld iets geworden waar ik volkomen achter kan staan. Ik ben gelukkig en dat is misschien net het juiste moment om dit aan iemand anders over te laten', vertelt hij aan de krant.

De satirische nieuwsshow op Canvas begint voor alle duidelijkheid wel aan zijn 17de seizoen, maar wie de opvolger van Jan Jaap van der Wal wordt, is nog niet duidelijk. Hijzelf staat vanaf januari weer op de planken en dan gaat zijn derde solovoorstelling 'III-ième' in première.

