Met haar aandeel in Captain Marvel, Black Widow en de tv-serie WandaVision is showrunner Jac Schaeffer in alle stilte uitgegroeid tot chef Vrouwenzaken bij Marvel. 'De fans moeten leren wachten, net als mijn kinderen.'

Op een zucht van de seizoensfinale is het veilig te stellen dat WandaVision een commercieel en artistiek succes is. Hoewel de beslissing om die eerste Marvel-reeks voor Disney+ in wekelijkse porties te serveren hier en daar voor frustraties zorgt, blijkt het ook een gouden zet. Bewijsstuk A: op 19 februari crashte Disney+ omdat te veel fans tegelijk inlogden om de zevende aflevering te bekijken - we sluiten niet uit dat het sindsdien nog eens gebeurd is. Bewijsstuk B: elke nieuwe episode veroorzaakt online een nieuwe golf van artikels en theorieën. De buzz is compleet. Eindverantwoordelijke voor het artistieke succes van WandaVision is showrunner Jac Schaeffer, al komt het voortreffelijke plan om er een sitcom van te maken van Marvel-baas Kevin Feige. Schaeffer tekende wel voor - spoiler alert - de trieste geschiedenis achter de lachsalvo's, die van de heks Wanda Maximoff tegelijk het moedigste, meest liefhebbende en zieligste personage uit het Marvel Cinematic Universe lijkt te maken. Schaeffer schreef eerder mee aan Captain Marvel (2017) en het geplaagde Black Widow, dat hopelijk nog dit voorjaar verschijnt. Ze heeft dus een ferm aandeel in de girlpower die de voorbije jaren eindelijk de franchise is binnengeslopen. Maar van de macht die Wanda wereldwijd op tv-kijkers uitoefent, staat ze zelf te kijken. JAC chaeffer: Ik ben vooral getroffen door de betrokkenheid van de kijkers. Ze zijn niet alleen bezig met de actie en de verbanden van de reeks met de rest van het Marvel Cinematic Universe (MCU), ook emotioneel zijn ze onder de indruk van wat Wanda probeert te doen. Dat achtergrondverhaal verzinnen en daadwerkelijk een aflevering van een sitcom pennen, lijken me twee heel verschillende dingen. Schaeffer: Het verhaal in episodes opdelen en de personages uittekenen was al een uitdaging, maar toen ik aan mijn schrijftafel ging zitten voor de eerste aflevering liep ik tegen een muur aan. Ik had er nooit bij stilgestaan dat ik helemaal niet wist hoe je dat moest doen. (lacht) Grappen had ik ooit al geschreven, maar het hoge tempo en de specifieke timing maken van de sitcom een aartsmoeilijk genre. Ik ben zo wijs geweest om daarna de writers room te bevolken met mensen die daarin meer ervaring hadden dan ik. De introductie van Wanda in Avengers: Age of Ultron (2015) veroorzaakte voor mij een verschuiving in het MCU: daarvoor was het eerder een op testosteron lopend mannenclubje waar ook weleens een vrouw in opdook. Schaeffer: Dan denk ik toch dat je Peggy Carter en Black Widow tekortdoet. Ik kan niet meteen één personage aanwijzen dat de vrouwen in het MCU naar het voorplan heeft gebracht, maar ik kan je wel zeggen dat ik enorm trots ben om voor Marvel te mogen werken. Peggy, Wanda, Captain Marvel, Black Widow, Monica Rambeau: al die vrouwen krijgen bij ons wat ze verdienen. Hun verhalen worden hoe langer hoe talrijker. Wat Wanda wel van het pak onderscheidt, is dat ze een eenzaat is. Ze hangt niet gezellig rond met de dudes, zoals Black Widow. Dat vind ik heel fascinerend aan haar. In de eerste episode werd Wanda gereduceerd tot huisvrouw, zoals het een vrouw in de fifties betaamde. Waar past WandaVision in de feministische kant van het MCU? Schaeffer: Als ik voor mezelf wil uitmaken of een film, reeks of boek feministisch van aard is, dan kijk ik naar de vrouwelijke personages: zijn ze volledig uitgewerkte individuen, met een eigen wil en eigen motivaties? En dat is bij WandaVision zeker het geval. Wanda is gecompliceerd, haar motivaties zijn soms discutabel en de serie neemt uitgebreid de tijd om haar woelige innerlijke leven in kaart te brengen. Dat is voor mij feminisme. Bovendien is het feit dat ze met haar geest een hele gemeenschap onder de knoet houdt behoorlijk bad-ass. Schaeffer: (lacht) Precies! Als Thanos in Endgame een kopstoot verkoopt aan Captain Marvel en ze geeft geen krimp, dan kun je toch alleen maar glimmen van trots? Ik was geen grote fan van superhelden toen Marvel me voor het eerst contacteerde. Ik was meer van de onafhankelijke comedy, weet je wel? Maar als je houdt van verhalen vertellen, is het MCU de grootste speeltuin die je je kunt voorstellen. Wat vind je ervan dat je geesteskind niet in één keer op het publiek wordt losgelaten, zoals we de laatste jaren gewoon zijn geworden, maar in wekelijkse afleveringen? Schaeffer: Ik zie het als een geschenk. Als je een volledig seizoen online gooit, dan is het ook meteen voorbij. Ik krijg negen weken opwinding en plezier. Daarnaast snap ik wel dat mensen weleens gefrustreerd zijn, maar ik leer mijn kinderen ook dat het soms beter en opwindender is om op iets te moeten wachten. Niet dat ik de fans met een stelletje peuters wil vergelijken. (lacht)Als fervent tv-kijker vond ik het altijd leuk om over een aflevering na te denken en uit te kijken naar de volgende. Of om er met andere fans over te praten, op school of aan de koffiemachine op het werk. Voor mij is het de natuurlijke gang van zaken, en ik ben blij dat Disney die terugbrengt.