Met de tragikomische serie Mr. Corman, nu te zien in Apple TV+, sluit Joseph Gordon-Levitt aan bij een lange reeks acteurs die na hun veertigste plots de camera en/of pen gaan hanteren.

Wie? Joseph Gordon-Levitt, indielieveling bekend van 500 Days of Summer (2009), Inception (2010) en Looper (2012).

Wie? Joseph Gordon-Levitt, indielieveling bekend van 500 Days of Summer (2009), Inception (2010) en Looper (2012). Wat? Dit is niet de eerste keer dat acteur Joseph Gordon-Levitt zichzelf als schrijver en/of regisseur uit, maar Mr. Corman draagt wel alle sporen van een vanity project. De tragikomische serie over een leraar die eigenlijk rockster had moeten worden, laat zich meer bepaald bekijken als de neerslag van een forse midlifecrisis. Als de eenzame, aan paniekaanvallen onderhevige Joshua Corman doet Gordon-Levitt, die vanzelfsprekend ook de titelrol speelt, uitgebreid aan zelfonderzoek. Hij heeft het over verwarring, identiteit en willen ontsnappen aan zichzelf. Dat Corman ook een gesjeesde muzikant is, is geen toeval: muziek is zowat de enige onderneming van Gordon-Levitt die géén succes is geworden. Sommigen kopen rond hun veertigste een motor of schaffen zich een nieuwe vrouw aan, anderen maken een tv-reeks over identiteit, verwarring en willen ontsnappen aan zichzelf. Mr. Corman is zeker geen slechte reeks, maar het is wel onmiskenbaar een egodocument. IJdelheidsfactor? 9/10Twee jaar vrijaf nemen om 'tijd door te brengen met de kinderen' en daarna terugkeren met een zelf ontwikkelde en geregisseerde tv-reeks waarin je ook nog eens de hoofdrol speelt? Dat is ijdelheid. Wie?Will Smith, superster uit de sitcom The Fresh Prince of Bel-Air en blockbusters als Independence Day (1996), Enemy of the State (1998) en Ali (2001). Wat? Volgens de overlevering keek Will Smith thuis tv met zijn schoonbroer Caleeb Pinkett toen hij het onzalige idee kreeg voor een sciencefictionfilm over een zoon die er na een noodlanding op aarde op uit trekt om zijn gewonde vader te redden. Of daar een hasjpijp aan te pas kwam, is niet bekend. Will pende een synopsis, regelde een scenarist en trok regisseur M. Night Shyamalan aan, die net de legendarische flop The Last Airbender (2010) had gemaakt. Mevrouw Jada Pinkett-Smith en schoonbroer Caleeb traden mee op als producers, de hoofdrollen waren voor Smith zelf en zijn matig getalenteerde zoon Jaden. After Earth was bedoeld als het startschot van een franchise die enkele sequels, een animatiereeks en verschillende pretparkattracties moest omvatten. Het werd een pijnlijke misser, die steevast tot de slechtste films van het afgelopen decennium wordt gerekend. IJdelheidsfactor? 8/10Will Smith is een familievader die voor zijn kroost zorgt, ook als die niet zijn talent heeft geërfd. After Earth is in de eerste plaats nepotisme, maar je familiefilmpjes wereldwijd in de bioscoop brengen getuigt ook van weinig bescheidenheid.. Wie?John Wayne, de beroemdste cowboy uit de filmgeschiedenis. Bekend van Rio Grande (1950), The Searchers (1956) en het oorlogsepos The Longest Day (1962). Wat?Al in 1945 liep John Wayne rond met plannen voor een film over de slag om de Alamo, waarbij een groep Texaanse onafhankelijkheidsstrijders in 1836 glorieus ten onder ging tegen een Mexicaanse overmacht. Het duurde nog tot de late jaren vijftig voor hij in Hollywood voldoende macht en poen had vergaard om zijn droom werkelijkheid te laten worden. The Duke producete, regisseerde en zette een wasbeermuts op zijn kop voor zijn vertolking van pionier Davy Crockett. The Alamo was belachelijk duur, duurde belachelijk lang en lepelde een rechts-conservatief geschiedenislesje op dat het publiek maar matig wist te appreciëren. Twee historici die als adviseur waren betaald, lieten hun naam van de aftiteling halen. Voor de regisseur John Wayne is het een geluk dat hij herinnerd wordt om de westerns die hij als acteur heeft gemaakt. IJdelheidsfactor? 6/10Wayne was notoir conservatief, anticommunistisch en provrijheid, en The Alamo verklankt al die sentimenten. De film lijkt dan ook meer een politiek dan een narcistisch statement. Wie?Tom Hardy, acteur uit onder meer Bronson (2008), Locke (2013) en Mad Max: Fury Road (2015). Wat? Het gerucht deed in 2017 de ronde dat Tom Hardy 2 miljoen pond uit eigen zak had bijgelegd voor de productie van Taboo, de gewelddadige historische dramareeks die hij samen met zijn vader had bedacht. Chips Hardy was op dat moment een weinig bekende auteur en scenarist met een vergeten sitcom en enkele toneelstukken op zijn naam, zijn zoon Tom was een van de meest gerespecteerde acteurs van Engeland. Hun tv-reeks verdeelde de kritiek. Sommigen noemden Taboo compleet onbegrijpelijk en tergend traag, anderen zagen er een gedurfde breuk met het traditionele Britse kostuumdrama in, maar over één ding was iedereen het eens: Hardy genoot zichtbaar van zijn hoofdrol. Testosteron gutst uit de poriën van James Keziah Delaney, een alfamannetje dat door de grauwe Londense straten struint en per aflevering minstens één tegenstander om het hoekje helpt. Hardy ziet er geweldig uit in zijn hoge hoed en lange jas, maar niet goed genoeg om die 2 miljoen pond te verantwoorden. IJdelheidsfactor? 7/10Achteraf gezien getuigt Taboo van verschillende dingen: de liefde van een zoon voor zijn vader, de oprechte wens om een artistiek waardevol werkstuk na te laten en een fikse portie ijdelheid. Wie?Jon Favreau, regisseur van Iron Man (2008) en Iron Man 2 (2010). Bedenker van The Mandalorian. Wat? Omgekeerd kan het ook voorvallen dat een regisseur/schrijver een plaatsje vóór de camera opeist. Dat was het geval bij Chef, over een meester-kok die na zijn ontslag bij een chic restaurant een oude foodtruck koopt en de liefde voor zijn vak herontdekt. Het leek een sympathieke komedie, maar de aanwezigheid van sterren als Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Dustin Hoffman en Sofía Vergara was verdacht: ging het hier om de nieuwe Woody Allen? Uiteindelijk bleek het gewoon een cadeautje van Jon Favreau aan zichzelf. De succesvolle regisseur kon in Hollywood na de eerste twee Iron Man-films doen wat hij wilde. Bijvoorbeeld: zelf uitgebreid in de schijnwerpers gaan staan en zich anderhalf uur lang laten aanbidden door de bestbetaalde actrices ter wereld. Als acteur was Favreau vooral bekend als Iron Mans chauffeur Happy Hogan en van Friends, waarin hij enkele afleveringen lang het vriendje van Monica was. De kok die hij in Chef speelde, was natuurlijk gewoon Jon Favreau zelf: een creatief genie dat een stap terugzet om weer aansluiting te vinden bij de ware kunst. De film staat te boek als hét recente schoolvoorbeeld van een vanity project. IJdelheidsfactor?10/10Een belachelijk dure sterrencast om je heen verzamelen voor een film waarin je jezelf als ware kunstenaar in de kijker zet en dat presenteren als een sympathieke indiekomedie, is ijdelheid ten top.