Er is een gat geslagen in de tv-wereld, te wijten aan het alombekende virus. Op deze topreeksen is het dus nog even wachten.

Stranger Things 4

Status: Stranger Things bracht in februari vorig jaar, toen de opnames voor seizoen 4 van start gingen, een teasertrailer uit waaruit bleek dat Hopper toch niet dood was, maar vastzat in Siberië. Dat bleek inzake teasing toch wat voorbarig, achteraf bekeken: een maand later werden de opnames opgeschort en ze werden pas hervat in november. Volgens de berichten zijn ze nog altijd niet afgerond, waarbij 'niemand met zekerheid kan zeggen hoe lang ze zullen duren'.

Release: Dat zou betekenen dat seizoen 4 ten vroegste eind dit jaar op Netflix zou verschijnen, na een pauze van meer dan twee jaar. Wij weten ondertussen niet eens meer wat er eigenlijk met Hopper gebeurd was.

Euphoria 2

Status: Waren bezig aan de table reads toen corona alles voor meer dan een jaar stillegde: pas vorige week zijn de opnames begonnen.

Release: De kans is klein dat Euphoria 2 dit jaar nog op HBO te zien zal zijn. Gelukkig zijn er de twee uitstekende quarantainespecials over Rue en Jules om het Euphoria-gat in uw leven te overbruggen.

Sex Education 3

Status: 'And that's a wrap!' zo postte een productielid vorige week op Reddit. Ook de opnames van het derde seizoen van de Britse Netflixserie waren stilgelegd door de pandemie, maar werden vorig jaar nog hervat, onder meer in Wales. Hoofdrolspeler Asa Butterfield heeft al prijsgegeven dat de nieuwe afleveringen een sprongetje in de tijd maken: Otis is terug op school en een tikje volwassener. En hij heeft blijkbaar een snor.

Release: Een officiële datum was er bij het ter perse gaan nog niet, maar Sex Education 3 lijkt alvast uitstekend geplaatst om dit jaar nog te halen.

The Lord of the Rings

Status: Het prestigeproject van Amazon Prime, dat een miljard dollar vrijmaakte voor deze prequel op de films. (En alleen al een kwart miljard voor de tv-rechten betaalde, evenveel als de volledige productiekost van Peter Jacksons filmtrilogie.) Het goede nieuws: The Lord of the Rings moet een van de weinige reeksen zijn die niet zwaar door corona getroffen is. Grotendeels omdat ze in Nieuw-Zeeland mochten blijven draaien, de beste leerling van de coronaklas.

Release: Het mindere nieuws: de opnames zijn nog altijd volop bezig. Staat nog altijd gepland voor eind dit jaar, maar gezien de omvang van de productie is het zeer voorbarig om daar nu al op te rekenen.

Succession 3

Status: De favoriete laatkapitalistische satire van intellectueel Twitter, die ná haar tweede seizoen alleen maar aan populariteit leek te winnen, werd vooral in haar preproductie gefnuikt door covid. Met name de zoektocht naar nieuwe locaties verliep complex, waardoor de opnames pas in november 2020 van start konden gaan en nog altijd lopen.

Release: 'Als we iets als een normale wereld krijgen' zou seizoen 3 eind dit jaar verschijnen, aldus HBO, wat dezer dagen geen kleine 'als' is. In elk geval: het zal meer dan twee jaar duren voor u weet waar het verraad van Kendall toe leidt. Dat is tergend lang voor een cliffhanger.

Atlanta 3

Status: Was al twee keer uitgesteld door de drukke agenda van Donald Glover, een man die nooit heel erg goed geweest is in één ding doen. Werd aangekondigd voor januari 2021 en vervolgens een derde keer uitgesteld door corona. Pas vorige maand zijn de opnames daadwerkelijk begonnen.

Release: Pas voor 2022. Dat is vier jaar na seizoen 2. Atlanta 3 is zo stilaan de Chinese Democracy van de tv-wereld, zeg maar.

Stranger Things 4 Status: Stranger Things bracht in februari vorig jaar, toen de opnames voor seizoen 4 van start gingen, een teasertrailer uit waaruit bleek dat Hopper toch niet dood was, maar vastzat in Siberië. Dat bleek inzake teasing toch wat voorbarig, achteraf bekeken: een maand later werden de opnames opgeschort en ze werden pas hervat in november. Volgens de berichten zijn ze nog altijd niet afgerond, waarbij 'niemand met zekerheid kan zeggen hoe lang ze zullen duren'. Release: Dat zou betekenen dat seizoen 4 ten vroegste eind dit jaar op Netflix zou verschijnen, na een pauze van meer dan twee jaar. Wij weten ondertussen niet eens meer wat er eigenlijk met Hopper gebeurd was. Euphoria 2 Status: Waren bezig aan de table reads toen corona alles voor meer dan een jaar stillegde: pas vorige week zijn de opnames begonnen. Release: De kans is klein dat Euphoria 2 dit jaar nog op HBO te zien zal zijn. Gelukkig zijn er de twee uitstekende quarantainespecials over Rue en Jules om het Euphoria-gat in uw leven te overbruggen. Sex Education 3 Status: 'And that's a wrap!' zo postte een productielid vorige week op Reddit. Ook de opnames van het derde seizoen van de Britse Netflixserie waren stilgelegd door de pandemie, maar werden vorig jaar nog hervat, onder meer in Wales. Hoofdrolspeler Asa Butterfield heeft al prijsgegeven dat de nieuwe afleveringen een sprongetje in de tijd maken: Otis is terug op school en een tikje volwassener. En hij heeft blijkbaar een snor. Release: Een officiële datum was er bij het ter perse gaan nog niet, maar Sex Education 3 lijkt alvast uitstekend geplaatst om dit jaar nog te halen. The Lord of the Rings Status: Het prestigeproject van Amazon Prime, dat een miljard dollar vrijmaakte voor deze prequel op de films. (En alleen al een kwart miljard voor de tv-rechten betaalde, evenveel als de volledige productiekost van Peter Jacksons filmtrilogie.) Het goede nieuws: The Lord of the Rings moet een van de weinige reeksen zijn die niet zwaar door corona getroffen is. Grotendeels omdat ze in Nieuw-Zeeland mochten blijven draaien, de beste leerling van de coronaklas. Release: Het mindere nieuws: de opnames zijn nog altijd volop bezig. Staat nog altijd gepland voor eind dit jaar, maar gezien de omvang van de productie is het zeer voorbarig om daar nu al op te rekenen. Succession 3 Status: De favoriete laatkapitalistische satire van intellectueel Twitter, die ná haar tweede seizoen alleen maar aan populariteit leek te winnen, werd vooral in haar preproductie gefnuikt door covid. Met name de zoektocht naar nieuwe locaties verliep complex, waardoor de opnames pas in november 2020 van start konden gaan en nog altijd lopen.Release: 'Als we iets als een normale wereld krijgen' zou seizoen 3 eind dit jaar verschijnen, aldus HBO, wat dezer dagen geen kleine 'als' is. In elk geval: het zal meer dan twee jaar duren voor u weet waar het verraad van Kendall toe leidt. Dat is tergend lang voor een cliffhanger. Atlanta 3 Status: Was al twee keer uitgesteld door de drukke agenda van Donald Glover, een man die nooit heel erg goed geweest is in één ding doen. Werd aangekondigd voor januari 2021 en vervolgens een derde keer uitgesteld door corona. Pas vorige maand zijn de opnames daadwerkelijk begonnen. Release: Pas voor 2022. Dat is vier jaar na seizoen 2. Atlanta 3 is zo stilaan de Chinese Democracy van de tv-wereld, zeg maar.