In Mrs. Fletcher probeert gescheiden moeder Eve de eenzaamheid in te verdrijven met eindeloze kijksessies porno. Vijf redenen waarom u deze bijzonder bijdetijdse reeks zeker eens moet bekijken.

1. Mrs. Fletcher is het liefdeskind van twee Amerikaanse klasbakken

Mrs. Fletcher is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Amerikaanse schrijver Tom Perrotta, en die is niet van de minsten: hij pende eerder al de gitzwarte tragikomedie Little Children (verfilmd met Kate Winslet als stoute huisvrouw) en The Leftovers, dat hij met Damon Lindelof bewerkte tot een reeks die zo gedurfd en vernieuwend was dat critici unaniem aan het jubelen gingen - en kijkers massaal afhaakten. Perrotta weet als geen ander wat zich achter de nette façades van de suburbs roert en is daarbij niet bang om een seksueel taboe of twee - in Little Children was dat pedofilie - te doorbreken. Voor de tv-versie van Mrs. Fletcher werkte Perrotta samen met regisseuse en scenariste Nicole Holofcener, een van de meest onderschatte schrijvers in Tinseltown. Holofcener ontving vorig jaar nog een Oscarnominatie voor haar scenario van Can You Ever Forgive Me? en deelt met Perrotta een voorliefde voor hyperrealistische, gemankeerde personages. Tel daarbij op dat Perrotta en Holofcener hun liefdeskindje bij kwaliteitszender HBO mochten verwekken, en de verwachtingen zijn wel heel hoog gespannen.

...