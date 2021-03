Het was een satirische meme (zie hierboven) op de Instagram van Eén, maar allicht zit die niet ver van de waarheid. Het grote mysterie van Beau Séjour is niet wat er met Jasper gebeurd is. Dé vraag is: waarom spreekt Maurice met een licht Antwerpse tongval, terwijl iedereen rond hem in het West-Vlaams converseert?

Gene Bervoets: (verbaasd) Echt? Wordt daar een ding van gemaakt? Dat is het eerste wat ik ervan hoor. Als ik al kritiek krijg op Beau Séjour is het omdat de reeks niet realistisch is. 'Dat kan toch niet, een dode die nog ronddwaalt?' (lacht) Als je daarover valt, kun je beter je televisietoestel verkopen. Maar dus: waarom spreekt Maurice geen West-Vlaams? Bervoets: De makers hebben me nooit gevraagd om West-Vlaams te spreken. Dat is niet het antwoord dat ik had verwacht. Bervoets: Maurice zat bij de marine. De hoofdbasis van de marine ligt in Zeebrugge. Wij vonden het dus heel plausibel dat Maurice evengoed uit Limburg of Antwerpen kon komen. Dat is in het echt ook zo: er zitten zelfs Waalse mariniers in Zeebrugge. Niet dat we Maurice een uitgebreide backstory hebben gegeven, maar ik kan me best voorstellen dat hij als jonge gast bij de marine wilde, naar Zeebrugge is verhuisd, daar zijn vrouw Bea heeft leren kennen en drie dochters kreeg. Maurice is een inwijkeling die intussen thuis is in Zeebrugge, en op een gegeven moment zelfs zijn moeder heeft meegenomen. Bobonne spreekt inderdaad ook met een Antwerpse tongval. Bervoets: Voilà. Je merkt ook dat ze een buitenbeentje is tussen de andere andere vrouwen van de familie. Tille, de nieuwe partner van Bea, is dan weer een Nederlander, maar dat heeft eerder te maken met het feit dat Beau Séjour een Nederlandse coproductie is. In het eerste seizoen van Beau Séjour sprak het personage van Joren Seldeslachts Leuvens omdat hij daar in een instelling had gezeten. Waarom wordt de tongval van Maurice nooit verduidelijkt? Bervoets: Het lijkt me onnodig om uit te leggen waarom een Antwerpenaar aan de kust is gaan wonen. Dan vind ik het belangrijker dat het scenario inhoudelijk klopt. Het eerste seizoen speelde zich af in Limburg, maar enkele acteurs kwamen inderdaad uit andere provincies. Johan Van Assche heeft zich toen een heel realistisch Limburgs dialect aangemeten, terwijl Joren Seldeslachts gewoon Leuvens sprak. Ik begrijp die verwarring eerlijk gezegd niet. Ik woon momenteel zelf in Zeeuws-Vlaanderen. Je hoeft toch niet heel je leven in dezelfde streek te wonen? Je bent voor je rol vijftien kilo afgevallen en hebt leren zeilen. Voor alle duidelijkheid: je dialectkeuze is dus geen kwestie van luiheid. Bervoets: (lacht) Als dat het verhaal ten goede was gekomen, had ik zeker West-Vlaams geleerd. Jeroen Perceval die in Rundskop West-Vlaams spreekt: ik vind dat een onwaarschijnlijke prestatie. Alleen was dat voor Beau Séjour helemaal niet aan de orde. Katarakt, Het goddelijke monster, Albert II: dialecten zijn wel vaker een heikel punt in Vlaamse fictie. Waarom zijn Vlamingen daar zo gevoelig aan, denk je? Bervoets: Dat vind ik moeilijk. Vlaanderen is amper een zakdoek groot, en toch vallen we over zulke pietluttigheden. Ik speel vaak mee in Nederlandse films, en daar wordt nooit een probleem gemaakt van mijn dialect. Zelfs dan zijn het vooral Vlaamse kijkers die zich afvragen waarom ik plots 'je' en 'jij' gebruik. (lacht) Gek, toch? Alsof we ons zouden storen aan een Amerikaanse acteur met een Texaans, New Yorks of Californisch accent. Onlangs haalde de VRT Windkracht 10 van onder het stof, waarin je een afgeborsteld algemeen Nederlands spreekt. Vandaag is dat heel raar om naar te kijken. Bervoets: De VRT vond het destijds belangrijk om de je-vorm te hanteren. Maar zeg eens eerlijk: welke Vlaming haalt het in zijn hoofd om 'je' te zeggen? Als ik Windkracht 10 nu terugzie, denk ik vooral: hoe spraken wij in godsnaam tegen elkaar? Een acteur moet zijn taal beheersen, maar dat onnatuurlijke algemeen Nederlands is vooral heel ongeloofwaardig. Dat is net de kracht van Beau Séjour: de acteurs zeggen niet gewoon wat ingestudeerde zinnetjes tegen elkaar, maar communiceren echt. Goed acteren heeft niks te maken met algemeen Nederlands praten.