Het derde seizoen van 'Hoe zal ik het zeggen' gaat van start. Comedian Jens Dendoncker komt wat minder in beeld, maar hij blijft het graag doen. 'We hebben de presentatiestukken in een nieuw jasje gestoken.'

De ouders van de zestienjarige Viktor zijn het beu dat hun zoon op school ondermaats presteert voor Frans. Dus zetten ze een georkestreerde meet-and-greet op poten tussen hem en het Franse electroduo Daft Punk. Blijdschap slaat om in paniek als Viktor verzocht wordt zijn idolen in het Frans aan te spreken. Waarna de verbouwereerde jongen een lesje in Franse vervoegingen krijgt van twee achter motorhelmen verschanste Daft Punk-imitators.

Het is maar een van de vele pranks die u te zien krijgt in het derde seizoen van Hoe zal ik het zeggen?, waarin komiek en Rode Neuzen Dag-ambassadeur Jens Dendoncker telkens aan de slachtoffers mag uitleggen dat het allemaal maar om te lachen was. Zelf speelt hij nog minder typetjes dan in seizoen twee. 'Het was toen al niet evident om zelf mensen beet te nemen, omdat ik te bekend was geworden. Dat wordt nog meer dan in het vorige seizoen gecompenseerd in de presentatiestukken. Die hebben we in een nieuw jasje gestoken.'

Was het voor jou wel nog plezant?

Jens Dendoncker: Natuurlijk had ik liever elke rol zelf voor mijn rekening genomen, want dat was veruit het leukste aan het eerste seizoen. Nu moest ik mij vaak verschansen tot de apotheose van de prank naderde. Maar het blijft leuk om te doen.

'Als HZIHZ? nog een vervolg krijgt, zal het zeker nog enkele jaren duren voor we eraan beginnen', had bedenker Tim Van Aelst van productiehuis Shelter nochtans gezegd.

Dendoncker: We hebben getwijfeld of we dat derde seizoen niet beter voor onbepaalde duur in het vriesvak konden steken. Maar dan dacht ik: waarom zouden we dat doen? Als de goesting er is en er zijn genoeg originele ideeën, laten we dan van het momentum gebruikmaken, nu het programma nog leeft. Om dan meteen in schoonheid af te sluiten.

Zijn er ideeën gesneuveld?

Dendoncker: Vooral tijdens de voorbereiding, waarin we tests hebben gedaan met allerlei extreme vermommingen. Echt met protheses en al. Maar mijn stemtimbre en dialect verraadden te veel.

Voor welke prank was je het zenuwachtigst?

Dendoncker: Voor die in de eerste aflevering waarin we Niels Destadsbader hadden wijsgemaakt dat zijn gsm en sociale media gehackt waren, met alle gevolgen van dien. Laten we zeggen dat het huilen hem nader stond dan het lachen. Toen dacht ik oprecht: shit, onze vriendschap zit erop, nu zijn we er gruwelijk over gegaan.

Wat mogen we nog verwachten van jou? Die sketchshow over grensoverschrijdend gedrag op Q2?

Dendoncker: Ik weet niet hoe het daarmee gesteld is. Maar ik debuteer binnenkort wel in een pornofilm van Goedele Liekens. Daarnaast zal ik in een quizprogramma voor Ketnet opdraven. Nee, ik neem je in de maling, natuurlijk. Ik zal me in eerste instantie focussen op mijn volgende zaalshow. Die gaat volgend jaar in première.