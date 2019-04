Fans van 'Big Little Lies' moeten nog een kleine twee maanden geduld oefenen.

HBO heeft de trailer gelanceerd voor het tweede seizoen van Big Little Lies, de meesterlijke suburbssatire met Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Zoë Kravitz in de hoofdrollen. Dat gaat bij ons in de nacht van 9 op 10 juni in première op Play. Telenet lost de reeks aan het tempo van één aflevering per week.

Tegenover het eerste, felbejubelde seizoen - de serie kreeg onder meer vier Golden Globes - is er één belangrijke nieuweling in de cast: Meryl Streep, die de moeder van Perry (Alexander Skarsgard) vertolkt, de man van Celeste (Nicole Kidman) die op het einde van vorig seizoen stierf. Verder maakte regisseur Jean-Marc Vallée plaats voor Andrea Arnold (Red Road, Fish Tank).