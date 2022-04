Guillaume Collard, de directeur van sportzender Eleven Sports in België en Luxemburg, wordt de nieuwe CEO van RTL Belgium. De Franstalige commerciële omroep is pas overgenomen door de Belgische mediagroepen DPG Media en Rossel.

Collard volgt Philippe Delusinne op. Vorige week lekte de nakende transfer al uit, maar nu is ze officieel bevestigd door DPG Media en Rossel in een persbericht. De 37-jarige Collard moet de digitale transformatie van de radio- en televisiezenders van RTL Belgium versnellen, luidt het.

Kris Vervaet, CEO van DPG Media België, zegt dat Collard 'een neus voor zaken' heeft. 'Hij kent de kracht van innovatie en hij slaagde erin om in zijn steile carrière al uitzonderlijke resultaten neer te zetten.'

DPG Media en Rossel betaalden de Duits-Luxemburgse groep RTL 250 miljoen euro voor de Belgische RTL-activiteiten. Die omvatten onder meer de tv-zenders RTL TVI, Club RTL en Plug RTL, de radiozenders Bel RTL en Radio Contact, de streamingdienst RTLPlay en reclameregie IP Belgium.

