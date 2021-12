De Amerikaanse actrice Betty White is overleden.

Dat bericht showbizzsite TMZ vrijdag op basis van politiebronnen. Ze was vooral bekend van haar rol in de komische televisiereeks 'The Golden Girls'. Volgens TMZ overleed ze thuis.

White was 99 jaar oud. Op 17 januari zou ze 100 jaar zijn geworden. Voor haar verjaardag was een grote televisieshow onder de naam 'Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration' gepland.

De televisiecarrière van White begon in 1939 en overspande meer dan 80 jaar. Daarnaast was ze ook in films te zien en was ze als producent actief. Het Guinness Recordboek nam haar in 2018 op als de vrouw met de langste entertainmentcarrière.

Benidorm Bastards

Het bekendst is White van haar rol als Rose Nylund in de komische reeks 'The Golden Girls', waarvan de zeven seizoenen liepen van 1985 tot 1992. Andere populaire Amerikaanse sitcoms waar ze in te zien was, zijn 'Hot In Cleveland', 'The Mary Tyler Moore Show', 'The Betty White Show' en 'Life With Elizabeth'.

Tussen 2012 en 2014 presenteerde White ook de Amerikaanse remake van het Vlaamse verborgencameraprogramma 'Benidorm Bastards', dat in de VS 'Betty White's Off Their Rockers' heette.

White won doorheen haar carrière tientallen prijzen. Ze werd 22 keer genomineerd voor een Emmy Award en won de prestigieuze tv-prijzen alles samen acht keer in verscheidene categorieën. In 1960 kreeg ze ook een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Betty White werd op 17 januari 1922 geboren in Oak Park, in de staat Illinois. Ze trouwde drie keer en had geen kinderen.

Dat bericht showbizzsite TMZ vrijdag op basis van politiebronnen. Ze was vooral bekend van haar rol in de komische televisiereeks 'The Golden Girls'. Volgens TMZ overleed ze thuis.White was 99 jaar oud. Op 17 januari zou ze 100 jaar zijn geworden. Voor haar verjaardag was een grote televisieshow onder de naam 'Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration' gepland. De televisiecarrière van White begon in 1939 en overspande meer dan 80 jaar. Daarnaast was ze ook in films te zien en was ze als producent actief. Het Guinness Recordboek nam haar in 2018 op als de vrouw met de langste entertainmentcarrière. Het bekendst is White van haar rol als Rose Nylund in de komische reeks 'The Golden Girls', waarvan de zeven seizoenen liepen van 1985 tot 1992. Andere populaire Amerikaanse sitcoms waar ze in te zien was, zijn 'Hot In Cleveland', 'The Mary Tyler Moore Show', 'The Betty White Show' en 'Life With Elizabeth'. Tussen 2012 en 2014 presenteerde White ook de Amerikaanse remake van het Vlaamse verborgencameraprogramma 'Benidorm Bastards', dat in de VS 'Betty White's Off Their Rockers' heette. White won doorheen haar carrière tientallen prijzen. Ze werd 22 keer genomineerd voor een Emmy Award en won de prestigieuze tv-prijzen alles samen acht keer in verscheidene categorieën. In 1960 kreeg ze ook een ster op de Hollywood Walk of Fame. Betty White werd op 17 januari 1922 geboren in Oak Park, in de staat Illinois. Ze trouwde drie keer en had geen kinderen.