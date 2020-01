De Nederlandse omroep BNNVARA pakt binnenkort uit met het programma Hip Hop Stars, waarin bekende mensen zich proberen om te scholen tot rapper. Tussen de kandidaten zit één Vlaamse: presentatrice en Open VLD-Kamerlid Goedele Liekens.

Dansen, zingen, bakken, schaatsen, schoonspringen: het lijstje talenten waar BV's zich de afgelopen jaren aan hebben gewijd op televisie wordt stilaan eindeloos. De Nederlandse omroep BNNVARA voegt daar binnenkort ook nog rappen aan toe. In het programma Hip Hop Stars krijgen bekende Nederlanders de kans om in samenwerking met een professionele rapper een nummer te schrijven. Er zit ook één Vlaming in het deelnemersveld: Goedele Liekens, presentatrice en sinds vorig jaar in de Kamer voor Open VLD.

Liekens is al jaren een bekende persoonlijkheid bij onze noorderburen. In 1988 presenteerde ze op VARA de talkshow Goedele, later volgden Liefde lusten & lasten en Over seks gesproken. Recenter maakte ze voor de commerciële zender RTL 4 Divorce Hotel en De dokters en werkte ze als deskundige mee aan Sex Academy.

'Ik krijg elke week tv-aanvragen uit Nederland, van Wie is de mol? tot Dancing with the Stars', zegt Liekens. 'De meeste weiger ik meteen. Ik zeg alleen ja als het inhoudelijk een meerwaarde kan zijn. Dit lijkt me een goede kans om de dubbele seksuele moraal in hiphop aan te klagen. Mannen mogen opscheppen over hun veroveringen, vrouwen zijn meteen bitches, hoes of kechs. Die boodschap kan ik beter op deze manier overbrengen dan tijdens een saai debatje.'

Elke BN'er werkte voor het programma samen met een rapper om een nummer te schrijven. Liekens kreeg rapper Jayh Jawson naast zich, bij ons een onbekende naam, maar wel een veteraan in de Nederlandse hiphopscene. 'En een vriendelijke jongen', voegt Liekens eraan toe. 'We hebben ons nummer samen voorbereid in de kerstvakantie. Dat was het enige moment dat ik me als parlementslid kon vrij maken.'

Liekens en Jawson gaan ook optreden. Op 27 januari spelen ze in De Melkweg in Amsterdam, samen met de andere deelnemers van Hip Hop Stars en hun coaches. Iets waar Liekens best wel zenuwachtig voor is: 'Ik kan zingen noch dansen. Als kind ben ik zelfs uit het kerkkoor gezet. Ik mocht dan blokfluit spelen, maar ook dat ging moeizaam.'

Wie wil zien hoe Goedele Liekens het ervan afbrengt als hiphop-artiest, kan hier tickets bestellen. Vanaf 21 maart wordt Hip Hop Stars uitgezonden op NPO 1.

