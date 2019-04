Gert Verhulst kondigt afscheid aan van Samson & Gert

Na dertig jaar neemt Gert afscheid van Samson. Die blijft op post, al wil Studio 100 nog niks kwijt over de toekomst van de pratende hond.

Na een kleine 800 afleveringen, 28 kerstshow en 17 albums stopt Gert Verhulst als baasje van Samson. Hij hangt zijn rode hemd en jeansbroek aan de kapstok, vertelde hij dinsdag aan de verzamelde pers. Hij blijft wel aan boord als een van de drijvende krachten achter Studio 100

De laatste jaren deden Verhulst en de andere acteurs in Samson en Gert het sowieso al rustiger aan. Ze draaiden al een tijdje geen nieuwe afleveringen meer en brachten de laatste jaren slechts sporadisch singles uit, maar traden wel nog op tijdens de jaarlijkse kerstshow. Wanneer we optreden met Samson & Gert, voel ik de warmte en genegenheid van het publiek Dat doet mij enorm veel deugd', zegt Verhulst daarover. De tv-maker plant een afscheid in schoonheid met een reeks jubileumshows in de kerstvakantie, met kinderkoor, showballet en liveband.

Samson zelf neemt dan weer geen afscheid. Meer zelfs, Studio 100 heeft nog grote plannen met de pratende viervoeter. Hoe die eruitzien, is nog niet duidelijk. De optie om een nieuw baasje te zoeken voor Samson ligt alleszins open.

Samson en Gert begonnen in 1989 als omroepersduo op de toenmalige BRT. Oorspronkelijk zou hij enkel de jongste kijkers opvrolijken tijdens de kerstdagen, maar het duo was zo succesvol dat ze een klein jaar later hun eigen programma kregen. Uit het succes van Samson en Gert volgde later een voorwaardige televisiereeks en de oprichting van Studio 100 door Verhulst, Samsonvertolker Danny Verbiest en Hans Bourlon.