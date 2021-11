De genomineerden voor de Oorkondes 2021, de eerste Vlaamse podcastprijzen, zijn woensdag bekendgemaakt. Een professionele jury onder leiding van comedian Wouter Deprez boog zich over 255 Vlaamse podcasts en selecteerde uiteindelijk in vijf categorieën (Inzicht, Story, Nieuws, Cultuur en Talk) telkens zes genomineerden.

Verschillende projecten, zowel persoonlijke als podcasts van grote media- en productiehuizen, prijken op de lijst van mogelijke winnaars. Radio 1 (VRT) spant de kroon met vier nominaties. Het publiek kan ook op de site van de Oorkondes zijn stem uitbrengen op zijn favoriete podcast voor de publieksprijs.

Comedian Xander De Rycke krijgt alvast een speciale Oorkonde voor zijn pionierswerk binnen de Vlaamse podcastwereld. In 2011 - toen podcasts nog lang geen verschijnsel waren in Vlaanderen - zag De Rycke een gat in de markt en lanceerde de luchtige praatpodcast 'Mosselen om half twee'. Vandaag bestaat de populaire reeks nog steeds en wordt dagelijks beluisterd door een groot publiek.

De jury, bestaande uit 33 journalisten, podcastprofessionals of andere creatievelingen, komt begin december samen om de winnaars te bepalen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 4 december in Oostende en is het slotstuk van het DS Podcastfestival, het eerste Vlaamse podcastevenement van De Standaard en stad Oostende.

De volledige lijst met genomineerden vindt u op de website van het festival.

