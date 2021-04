Op de televisiezender BVN - kort voor 'het Beste van Vlaanderen en Nederland' - gericht op Nederlandstaligen in het buitenland, zullen vanaf juli geen Vlaamse programma's meer te zien zijn. De VRT zet de samenwerking met de Nederlandse openbare omroep NPO stop, na een beslissing van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). De bedoeling is dat de VRT een 'waardevol en degelijk online alternatief' uitwerkt voor Vlamingen in het buitenland.

De beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en BVN liep vorig jaar af. Minister Dalle besliste om de samenwerking na een evaluatie en overleg met zijn Nederlandse collega niet te verlengen. Voor de eerste helft van dit jaar is wel een uitdoofscenario uitgewerkt.

Voortaan zal de VRT haar eigen digitale platformen gebruiken om programma's tot bij Vlamingen in het buitenland te krijgen. 'Ons aanbod voor Vlaamse expats en reizigers switcht van satelliet naar digitaal. We kiezen voor toekomstgerichte technologie die inspeelt op het mediagebruik van vandaag. We bouwen daarmee voort aan het succes van VRT NU, VRT NWS en de VRT radio-apps', zegt de CEO van de openbare omroep, Frederik Delaplace. Vlamingen in Europa die toch via satelliet willen blijven kijken naar Vlaamse programma's, worden doorverwezen naar TV Vlaanderen.

Samenwerking

De Vlaamse regering wil wel nog altijd inzetten op andere samenwerkingsvormen met onze noorderburen, die 'meer aangepast zijn aan de noden van de huidige mediagebruikers'. 'Want laat het duidelijk zijn: we willen in de toekomst sterk blijven samenwerken met Nederland, onder meer via de VRT', zegt minister Dalle. 'Over hoe dat er concreet zal uitzien, is er op dit moment nauw overleg met mijn Nederlandse collega.'

BVN blijft na juli nog bestaan, met een uitsluitend Nederlandse programmering. Ook de naam blijft behouden, maar zal voortaan naar 'het Beste Van NPO' verwijzen. (Belga)

