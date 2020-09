Twee werknemers van De ideale wereld testten positief op het coronavirus. Uit voorzorg zijn de vaste sidekicks er vanavond niet bij, meldt Canvas.

Presentator Jan Jaap van der Wal moet het tijdens De ideale wereld vanavond zonder vaste sidekicks doen. Twee medewerkers van het programma raakten besmet met het coronavirus.

Van der Wal kan het programma wel blijven presenteren. Hij kwam niet in contact met de besmette collega's. Wie wel met hen in contact hem, wordt getest en blijft voorlopig thuis in quarantaine.

