De Vlaamse regering komt niet meer met een grote cheque naar De Warmste Week, maar ze doneert wel 450.000 euro. Dat is drie keer zoveel als vorig jaar. Waar gaat dat geld naartoe?

De Vlaamse regering komt dit jaar niet met een grote cheque naar De Warmste Week, schrijft De Morgen maandag. Minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn collega's maken wel geld over, maar hangen daar geen fotomoment aan vast. Die beslissing kwam er nadat uit meerdere hoeken de kritiek kwam dat de regering beter aan structureel beleid zou doen met het bedrag dat ze aan liefdadigheid geeft.

Vorig jaar schonk de regering telkens 50.000 euro aan drie goede doelen: de ALS Liga, de Muco Vereniging en Save, Ouders van Verongelukte Kinderen. Dit jaar reikt de regering 450.000 euro uit, drie keer zoveel dus als vorig jaar en evenveel als ze veil had voor Rodeneuzendag, de actie die de zenders van DPG Media opzetten rond de psychische gezondheid van jongeren.

Het geld voor De Warmste Week komt uit de budgetten van de minister-president en zijn drie viceminister-presidenten. 150.000 euro komt uit de begroting van Jan Jambon. Hij stort zijn geld aan de Koning Boudewijnstichting, die alle giften voor De Warmste Week beheert. 'De Warmste Week is een volwassen platform geworden en we vertrouwen de stichting erop dat ze het geld verdeelt onder wie het nodig heeft', zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

Ook minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) doneert haar deel van het bedrag, 100.000 euro, aan de Koning Boudewijnstichting. Ze geeft de stichting de opdracht om het bedrag te besteden 'aan sociaal economie-initiatieven rond tewerkstelling van kansarme groepen', laat woordvoerder Katrien Rosseel weten.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) past 100.000 euro bij en schenkt dat geld aan Tejo, een organisatie die in Vlaanderen laagdrempelige therapeutische hulpverlening aanbiedt voor tieners en in 2017 een eenmalige projectsubsidie ontving van Bekes voorganger en partijgenoot Jo Vandeurzen.

Minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) schenkt tot slot 100.000 euro aan twintig gelijkekansenorganisaties, laat woordvoerder Arthur Orlians weten: Casa Rosa, Rebus Regenbooghuis, Inclusie vandaag, Gezin en Handicap, De genereuzen, STAN, VFG, Persephone, HandicapART, Zinloos geweld, Vzw Zijn, Trampolien, Habbekrats, Juneco, Solentra, Minor Ndako, Open Plaats, Out for the win, Paars en GAMS.