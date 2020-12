Geen enkel Vlaams tv-programma heeft dit jaar een Gouden Roos gewonnen. Dat is woensdagnamiddag gebleken bij de uitreiking van de meest prestigieuze tv-prijs in Europa. Er waren vijf Vlaamse programma's genomineerd.

'De Container Cup' (VIER) was genomineerd in de unieke categorie 'Innovation in the Time of COVID'. Die categorie was er dit jaar voor het eerst bij als erkenning voor innovatieve projecten in deze uitzonderlijke coronatijden. De Amerikaanse benefietshow 'Homefest: James Corden's Late Late Show Special' ging aan de haal met de prijs.

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' (VTM) maakte kans op een Gouden Roos in de categorie 'Beste Comedy' maar moest de duimen leggen tegen het Amerikaanse 'Woke'.

Het VTM-programma 'Code Van Coppens' werd genomineerd in de categorie 'Studio Entertainment'. Daar won het Franse 'Wonderbox'.

De VRT-producties 'Nachtraven' en 'Labels' maakten kans op een Gouden Roos, respectievelijk in de categorie 'Children and Youth' en 'Social Media and Video Series', maar grepen ook naast de prijs.

De 59ste editie van de Rose D'Or Awards, het meest prestigieuze Europese festival voor amusementsprogramma's op televisie, vond woensdag door de coronacrisis tijdens een livestream plaats, gepresenteerd door comedian Nish Kumar.

'Wat Als? ' (2BE), 'Benidorm Bastards' (VTM en 2BE) en de Woestijnvis-productie 'De Mol' (toen een programma van Eén) konden in respectievelijk 2013, 2010 en 2000 hun nominatie voor de Gouden Roos verzilveren.

De bekende Britse bioloog sir David Attenborough kreeg dan weer een Lifetime Achievement Award voor zijn 60-jarige carrière. De Belg Jean-Philip De Tender, in het verleden netmanager van Eén en nu mediadirecteur van de Europese koepel van publiek omroepen EBU, mocht de prijs online 'uitreiken' aan de Brit.

