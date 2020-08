De Franstalige televisiezender La Deux en radiozender Pure fuseren en vormen vanaf 7 september TIPIK, een tv-, radio- en webmerk voor jongvolwassenen.

La Deux en Pure fuseren tot het tv-, radio- en webmerk TIPIK. Dat maakte RTBF woensdag bekend op een persconferentie. Het bevestigt daarmee geruchten die al eerder opdoken.

'We hebben lef en originaliteit getoond door voor één merk te kiezen. Een unieke gebeurtenis in België die de synergie tussen de verschillende media versterkt en logisch is voor de jonge actieve bevolking', zegt RTBF. (Belga)

