Frank Deboosere is stilaan een hipsterfenomeen aan het worden

DE FEITEN

Begin deze maand verscheen Ambient Nation 5, een compilatiealbum van Belgische ambientnummers. Tussen de 28 tracks is er een die in het bijzonder opvalt: Alfa 14, een nummer van Frank Deboosere. Weerman Frank Deboosere. Het is niet de eerste keer dat hij zich aan new age waagt - of zoals hij het zelf noemt 'muziek à la Brian Eno en Kraftwerk, maar dan veel minder goed'. Al in 1994 richtte hij samen met tien andere liefhebbers de vzw Art for Ears op, met als doel elektronische muziek te promoten in België.

De kans is klein dat Debooseres naam binnenkort op festivalaffiches prijkt, maar zijn semiverborgen leven als elektronicaproducer versterkt wel zijn hipsterstatus. Bij deze is het dan ook tijd om het te callen: Frank Deboosere is cult. Het is een fenomeen dat op het internet al even duidelijk is. De voorbije jaren werden acht verschillende Frank-fanpagina's op Facebook opgericht, waaronder I Blame Frank Deboosere for My High Expectations of Men, Respect voor Frank Deboosere en Morgen ben ik er weer met meer Frank. In totaal goed voor een dikke 3700 likes. Op de Twitteraccount Fan Deboosere kunt u dan weer terecht voor uw (bijna) dagelijkse portie memes. Er zijn zelfs subreddits waarop 's mans activiteiten worden besproken. Naar Vlaamse normen is dat: viraal gaan.

De verklaring is simpel: Frank Deboosere is de juiste man op het juiste moment. Er zijn zijn iconische looks, waarbij vooral die uit de eighties en nineties toevallig weer hip zijn. Er zijn de flauwe mopjes, het slungelige, maar sympathieke imago en de zelfrelativering die goed scoren op het web, dat sowieso een zwak heeft voor ultimate dads. Bovendien is hij bewonderenswaardig geëngageerd: hij fietst iedere dag naar het werk, geeft tips om het klimaat te redden en is het gezicht van Kom Op tegen Kanker. En dan is er nog zijn merkwaardige aanwezigheid op sociale media. Zijn website, Facebookpagina en Twitteraccount zijn goudmijnen voor meme-makers. Zo wenst hij ons allemaal 'een gezond, gelukkig en tevreden 2019. Met op tijd en stond een natje en een droogje' toe. Gevolgd door een knipoogemoji. Het is slechts een kwestie van tijd alvorens Deboosere tot de Vlaamse koning van de meme wordt uitgeroepen.





HET FRANK DEBOOSERE-STARTERSPAKKET

De website

Op frankdeboosere.be vindt u onder meer Franks fietsdagboek, wiskundige spelletjes, een regenboogpuzzel, zelfgemaakte wolkenfilms en een klok die sinds 2012 aftelt naar een miljard seconden. Dat is next-level random.

De weerberichtspecials

In een carrière van meer dan dertig jaar is originaliteit key om het spannend te houden. Zo presenteert Frank af en toe verkleed als Frankenstein, een hippie of iemand uit 1909, of doet hij het met een doorzichtig lichaam. Googel even 'Frank Deboosere verdwijntruc'.

De Instagramstickers

Onder de noemer 'weermanfrank' vindt u op Instagram gifs van de weerman, zoals een huilende Frank, een misselijke Frank, een verbaasde Frank, een boze Frank en een Frank verkleed als kerstman.

Het ASMR-soundboard

Debooseres warme, zachte stem blijkt zeer geschikt voor ASMR. Op de website van de VRT vindt u een soundboard waarop u kunt beluisteren hoe Frank een gedicht fluistert, een koekje eet en wolken uitlegt.

De tweertjes

Onder de hashtag #tweertje deelt Deboosere allerhande weerwijsheden op Twitter. Onze favoriet: 'Plonzen en duikelen eend en gans, dan is er voor regen grote kans.'

De memes

Zoek op 'Frank Deboosere memes' en er gaat een nieuwe wereld voor u open.





DE TRIVIA