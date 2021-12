Alle grote streamingplatformen boekten minstens één peperdure sciencefiction- of fantasyflop.

Foundation (Apple TV+)

Geschat budget: 45 miljoen dollar

Die kostprijs, die online circuleert, lijkt nog aan de lage kant, want de look van de reeks suggereert het dubbele. Net als deze bewering van showrunner David S. Goyer (schrijver ook van Christopher Nolans Batmanfilms): 'Het gemiddelde budget van twee afleveringen is groter dan dat van sommige films waaraan ik heb meegewerkt.' En toch was zijn bewerking van Isaac Asimovs klassieke epos een glorieuze mislukking.

Jupiter's Legacy (Netflix)

Geschat budget: 72 miljoen dollar

Sinds de verhuizing van Marvel naar Disney+ is Netflix wanhopig op zoek naar nieuwe superhelden. De deal met stripauteur Mark Millar (Kick-Ass) kostte de streaminggigant 31 miljoen dollar, hun eerste samenwerking - Jupiter's Legacy - nog eens 9 miljoen per aflevering. Resultaat: fictie zonder superkracht, die al na één seizoen werd afgevoerd.

Y: The Last Man (Disney+)

Geschat budget: 85 miljoen dollar

Ondanks een interessant uitgangspunt - alle mannen ter wereld sterven tegelijk, op één na - en een geliefde comic als bronmateriaal kwam deze postapocalyptische fantasie nooit van de grond. Coronaperikelen en een matige ontvangst maakten van het eerste seizoen meteen ook het laatste. Maar Stephen King was fan.

The Wheel of Time (Amazon Prime Video)

Geschat budget: 80 miljoen dollar

Amazon-baas Jeff Bezos moest en zou zijn eigen Game of Thrones hebben en pompte flink wat van zijn zuurverdiende dollars in deze bewerking van Robert Jordans geliefde boekenreeks. Afgaande op het resultaat ging dat geld integraal op aan decors en kostuums, waardoor Jeff zelf nog vlug een plot moest bedenken.

